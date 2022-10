Escándalo y llanto en la grabación del programa de Mirtha Legrand

Un gran escándalo con llanto incluido habría tenido lugar en la grabación del programa de Mirtha Legrand según contaron este jueves en LAM (América). Según la panelista Yanina Latorre, la abogada Ana Rosenfeld, una de las invitadas del ciclo que se emitará este sábado cruzó a la maquilladora de la producción, y el momento de tensión no terminó bien.

Sobre el episodio en la grabación del programa de Mirtha Legrand, la panelista de LAM detalló: "La señora Ana Rosenfeld llegó al programa y, para que sepa la gente, este año la producción te pide que si no tenés equipo, llegues peinada, que maquillador tienen. Bueno, Anita no tenía equipo, fue y la empezó a maquillar una chica, una pasante. Esta chica Anto, es una chica nueva, es joven, la empezó a maquillar, y a Ana no le gustó".

Luego, Latorre agregó sobre las quejas de Rosenfeld: "Empezó con el 'chiquita no sabes hacer nada', 'chiquita no sabes maquillar' y estaba despeinada, no había peluquero. Anto a todo esto mudita, aguantaba la situación".

A poco de comenzar con la grabación del programa de Mirtha Legrand, Yanina Latorre contó que la peinadora le hizo unas ondas con una buclera a Ana Rosenfeld, y según la panelista a la abogada no le gustó nada el resultado, entonces fue al camarín de otra invitada, Vicky Xipolitakis, pero el peluquero que estaba atendiendo a la mediática le ofreció acomodarle solamente el flequillo.

Finalmente, mientras Mirtha Legrand grababa los anuncios y agradecimientos que van al comienzo de la emisión, según Latorre, Rosenfeld se desbordó. "Cuando llega abajo, se sienta mientras la señora grababa los chivos, empezó a los gritos que quería que la retoque y ahi la chica se puso a llorar a moco tendido. Ah, y la última, pasó toda la mesa y se llevó un tupper con ñoquis y, después no solo eso, salió del estudio con el tupper de ñoquis y como no le gustó el remis que le tocó le afano el auto a otro invitado", contó Yanina.