La autocrítica de Mirtha Legrand sobre su histórico cruce con Silvana Suárez

Tras la conmoción que generó la noticia de la muerte de la ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez, a los 64 años. La exmodelo se encontraba desde hace tiempo en el Valle de Traslasierra, Córdoba, y se había alejado de los medios. Hace algunos días, Mirtha Legrand sorprendió con una autocrítica por el momento en que la fallecida figura se levantó y se fue de su mesa luego de que la diva le preguntara por su divorcio con Julio Ramos, exdueño del diario Ámbito Financiero.

Mirtha Legrand se refirió al histórico cruce con Silvana Suárez mientras dialogaba con sus invitados: L-Gante, Luciana Salazar, Roberto García Moritán, Luciana Salazar y Marina Calabró. “A mí también se me levantaron de la mesa”, recordó la legendaria conductora.

En ese momento, Calabró recordó la lapidaria frase que le dijo Legrand a Suárez: “Yo no necesito de vos para tener audiencia Silvana Suárez”. Entonces la diva admitió: “Pasó hace muchos años, yo estaba en América. ¿Querés que te diga? Me lo merecía, porque me dijo ‘a mí no me interesa la promoción’ o una cosa así, y yo le dije ‘pero venís a este programa para tener promoción y ser levantada’. Se levantó y me dijo que no. Un poco de razón tenía”.

A lo que Marina Calabró sumó: “Me parece que lo que le apuntaste es esto de que iba a la tele a contar cuestiones personales. Ella estaba en litigio con Julio Ramos, que fue su exesposo”.

En tanto que Roberto García Moritán opinó: “Sin conocer los detalles, me parece que vos también tenías razón. Las dos podrían tenerla”. Sin embargo, Mirtha Legrand se encargó de remarcar con pesar sobre Silvana Suárez: “Se sintió ofendida”.

A pesar de que la conductora y la ex Miss Mundo más tarde coincidieron en algunos eventos sociales, jamás se volvieron a hablar. El mea culpa de Legrand sobre aquella tensa confrontación llega de manera coincidente pocos días antes de la muerte de la ex Miss Mundo.