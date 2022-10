Murió la ex Miss Mundo Silvana Suárez

La ex Miss Mundo de Argentina en 1978, Silvana Suárez, murió este viernes a los 64 años en la localidad cordobesa de Nono. La exmodelo venía batallando con un cáncer terminal.

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, la exmodelo cordobesa, que estaba radicada en el Valle de Traslasierra desde hacía dos décadas, murió el viernes a la tarde tras batallar contra un cáncer de colon.

Silvana Suárez fue la segunda mujer argentina en coronarse como Miss Mundo. Lo hizo en la edición 28° de 1978, que se celebró en Londres, Inglaterra.

Suárez estuvo casada con el director de Ámbito Financiero, Julio Ramos. Tras su polémica separación en 1999, fue invitada al programa de Mirtha Legrand y mantuvo una fuerte discusión con la conductora, tras la cual se convirtió en la única persona en abandonar la famosa mesa de la televisión argentina.

Más de dos décadas más tarde, en octubre de 2022, Mirtha recordó ese episodio y reconoció que esa fue la única vez que alguien se fue de su programa. "¿Querés que te diga la verdad? Me lo merecía", confesó.

"Si yo te invito a mi programa, vos tenés el derecho de decir no voy, porque no me gusta ventilar mis cosas personales", le dijo en aquel momento Mirtha, que quería que Suárez hablara sobre su separación. Y Suárez contestó: "Me vas a tener que disculpar, pero yo me levanto de tu mesa. Porque si vos me invitas para usarme... Vos no podés retarme. Perdón al público".

"No te uso. No necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez", contestó Legrand, desafiante. "Hoy sí", retrucó la ex Miss Mundo mientras abandonaba el programa.