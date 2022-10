L-Gante increpó a Mirtha Legrand luego de que la diva se burlara del nombre de su hija

Este sábado, L-Gante fue una de las figuras más rendidoras en materia de momentos filosos en la mesa de Mirtha Legrand, y uno de ellos se dio en los primeros minutos de La noche de Mirtha (El Trece), cuando el popular cantante increpó a la diva por haberse burlado fuera de cámara del nombre de su pequeña hija, Jamaica.

La situación se dio cuando Mirtha Legrand estaba presentando a uno de sus invitados, Roberto García Moritán, que también tiene una niña junto a Pampita que tiene la misma edad de la de L-Gante.

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, comentó la conductora. A lo que el artista respondió contundente: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

Intentando sortear el momento sortear el incómodo momento, Mirtha Legrand sonrió y aseguró: “No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”.

"Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”, siguió tajante L-Gante sin ocultar su molestia por el gesto que había tenido la anfitriona antes de comenzar con la grabación. En tanto que otra invitada, Marina Calabró aportó paños fríos diciendo: “Sana, sana”.

Sin embargo, poco más tarde, cuando paso esa turbulencia y le preguntaron al joven si había pasado hambre durante la cena, primero respondió con complicidad que sí, para luego agregar con picardía: “¿Por qué hay dos tenedores?” En casa con suerte teníamos uno de cada color”.