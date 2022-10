Cómo es el restaurante que Matías Alé abrió en Córdoba

Matías Alé está cumpliendo un sueño que hacía tiempo venía rumiando. A los 45 años, el actor dejó atrás su vida en Buenos Aires, cambió de rumbo, y se instaló en Villa Carlos Paz, donde acaba de abrir su nuevo emprendimiento, un restaurante de sushi.

En unos pocos meses, los planetas se alinearon y Matías pudo concretar este volantazo en su vida que significa un giro en sus prioridades. Tan enfocado está en su nuevo rol de gastronómico, que dejó pasar de largo las propuestas teatrales que le hicieron para la próxima temporada.

“Le ofrecieron hacer teatro y dijo que no, quiere dedicarse de lleno a su negocio”, contó en Intrusos el periodista cordobés Pablo Layus, quien visitó a Alé en su flamante local situado en un lugar privilegiado de la ciudad más turística de la provincia: frente al lago San Roque.

Ya en agosto, el ex novio de Graciela Alfano había contado en PH Podemos Hablar algunos detalles de su emprendimiento, que arrancó con delivery y ahora abrió sus puertas a quienes quieran comer en sus mesas, supervisadas por Alé, que está feliz de haber cambiado de rubro.

“Bienvenidos a mi estreno; no es el Candilejas, no es el Teatro del Lago, no es el Teatro del Sol, no es el Teatro Bar, no es el Zorba…”, dijo Alé, sonriente, enumerando las salas de la villa, y agregó: “Es Sushi Flower, mi nuevo teatro”.

El actor comentó que esta mudanza a Córdoba no fue algo de última hora, sino que responde a un deseo que tenía hace “más de diez años”. Y tan en serio marcha su proyecto gastronómico que, al menos por ahora, prefiere dedicarle todo su tiempo.

“Hay algunas propuestas para hacer algo de teatro; hay dos propuestas, pero en principio mi prioridad hoy es estar acá”, dijo, y explicó: “En el verano, si yo hago teatro, voy a entrar a las 8 de la noche, o 7 de la tarde, y me voy a la 1 y media, 2 de la mañana. Voy a descuidar lo que son las ganas que tengo de tener el restaurante de sushi y poder recibir a la gente, que es lo que a mí me gusta”.

Es que Alé está haciendo la experiencia completa en su local: atiende los pedidos al teléfono e incluso se encarga ocasionalmente de hacer el delivery con el que sorprende a sus nuevos vecinos.

En tanto, el ex panelista de Polémica en el bar aclaró que está siendo supervisado por profesionales de la salud en este nuevo paso que emprende, luego de haber atravesado un cuadro de brote psicótico en 2015, que lo obligó a pasar un tiempo internado.

“Este cambio de vida para mí está bueno. Soy feliz. Tengo médicos que trabajan con el mismo sistema que los médicos míos de Capital, o sea que tengo médicos acá también que siguen mi tratamiento”, aseguró Alé, que en el verano 2023 brillará en un escenario diferente: su restaurante.