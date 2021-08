Matías Alé habló de la oscura experiencia que le tocó atravesar

Un fin de semana más, Gastón Pauls sorprendió con su invitado en Seres libres. En la última emisión, quien lo acompañó con su testimonio fue Matías Alé, quien seis años atrás sufrió un brote psicótico que provocó gran preocupación en todos sus allegados.

"Todo lo que me paso, me evito un mal peor, si no hubiera sido internado estaría cuadripléjico", comenzó su relato frente a las cámaras. "Me hubiera dado un palo en la moto vivía muy acelerado, una locura. No hay que tenerle miedo a la bipolaridad o a un ataque de presión o a la o a la esquizofrenia, se te desgarra el cerebro. Mi enfermedad esta estigmatizada, la gente me tiene miedo", continuó.

Y detalló: "Yo no quiero hacer apología de la locura, pero la locura es hermosa, volverse loco es hermoso, lo decía Hemingway. La locura no es para cualquiera, lo probé y lo experimente, no tengo que caminar por la cornisa porque me puedo caer de vuelta, hace 5 años que no tengo episodios. Tuve un brote psicótico con delirio místico, a mi me pintó como que era el hijo de Dios".

Sobre su vida en aquél entonces, explicó: "Yo era hipomaniaco, no descansaba, no comía bien, no dormía bien. Yo me casé en mi segunda internación, al otro día me separé.... pensaba que ella me iba a ayudar a escapar de la clínica. Me casé y al otro día le pedí el divorcio. Agradezco que me haya pasado esto, para descubrir que tengo una familia hermosa, que tengo amigos incondicionales y que trabajo en un medio y que vivo de este medio hace 20 años que no me humillo, no me castigo y me perdono".

Matías Alé en Seres libres

Para finalizar, indicó: "Un brote psicótico es perder el sentido del tiempo y de la realidad. No es fácil que te encierren 50 días y ver a tu familia una vez por semana, una hora y media y cuando se van te quedas solo".