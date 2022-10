Silvina Escudero deslumbró a sus seguidores al posar con un significativo vestido

Tras la celebración de su unión civil, se acerca la fecha de casamiento por iglesia de Silvina Escudero que será a comienzos de diciembre. Mientras prepara cada detalle, la bailarina posó con un significativo vestido de su madre y lució radiante.

Luego de poco más de cinco años de relación de pareja, Silvina Escudero y su novio, cuyo apellido no ha sido dado a conocer y solamente ha trascendido que su nombre es Facundo, el hombre que conquistó su corazón con una soñada propuesta de matrimonio en Europa.

La ceremonia civil fue para los más allegados a la dupla, pero la gran fiesta que tendrá lugar antes de fin de año será para más de 200 invitados y todo el despliegue de un gran evento.

Dedicada de lleno a los preparativos, Escudero compartió con su más de un millón y medio de seguidores su stress en los meses previos a la esperada noche de casamiento, y entre los posteos en sus historias de Instagram deslumbró a todos posando con el vestido de novia que usó su propia madre.

“Este es el vestido de novia de mi mamá, no puedo creer que me entre. Vine a hacerme mi vestido, mamá me acompañó y quise traer su vestido para probármelo. Qué emoción, primera vez que me lo pongo”, expresó luciendo la pieza de mangas largas, cuello alto y una tan larga cola.

Además, Silvina Escudero sumó una foto con la prenda que usó su madre en su boda y escribió: "Con el vestido de mamá", junto a dos emojis que expresaron su momento emocional.