Así agredían al fotógrafo argentino los custodios de Margot Robbie y Cara Delevingne

Margot Robbie y Cara Delevingne protagonizaron un violento hecho en la noche del sábado en un restaurante de Buenos Aires. Las estrellas de Hollywood se encuentran en el país de incógnito, pero fueron descubiertas por un fotógrafo que las captó con su cámara. Su accionar despertó la furia de los custodios, que reaccionaron de manera violenta, dejando hospitalizado a Pedro Alberto Orquera por una fractura expuesta de codo derecho.

Este lunes en Telefe Noticias (Telefe) mostraron el video de la agresión. En ellas se observa el violento accionar de los custodios contra el fotógrafo argentino: lo tiran al piso y lo dejan abandonado en la calle.

"Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo", relató el fotógrafo a Infobae vía telefónica desde el hospital Argerich, donde quedó internado. "Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda", agregó.

"Las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante. Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos", relató sobre lo sucedido.

"Se vinieron los dos a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara", recordó.

Noticias Relacionadas Fotógrafo fue brutalmente agredido tras descubrir a dos estrellas de Hollywood en un bar de Buenos Aires

"Me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia", recordó.