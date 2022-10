Zaira Nara reveló detalles increíbles de la personalidad de su hermana Wanda

Zaira Nara habló como nunca antes de su relación con su hermana Wanda Nara, de quien reveló detalles desconocidos de la infancia que compartieron, además de contar que se peleaban mucho, incluso “a las piñas”.



“Yo soy más brava que Wanda, olvídate, lo que pasa es que yo soy más medida. Wanda no mide, no conoce la palabra medida. Mi latiguillo es ‘no lo puedo creer’. Y ella me dice: ‘Estoy harta de que no puedas creer nada’”, comentó en charla con El Pelado López.



“Mi hermana no fue tan garca, fue un poco garca, porque me avisó que quería tener una marca de maquillajes”, comentó Zaira, entre risas, hablando, en esta oportunidad, de los cosméticos que ambas producen.





“Wanda me dijo que también quería hacer maquillajes, que se los hiciera yo, porque sino iba a terminar compitiendo conmigo”, reveló Zaira Nara sobre el espíritu competitivo de su hermana Wanda.



Ante la pregunta sobre cómo se llevaban de chicas, ya que hoy se las ve no sólo muy unidas sino también muy aliadas, sobre todo cuando alguna está involucrada en algún conflicto mediático. “Nos agarrábamos a piñas, literal”, confesó Zaira.



“Hacíamos lucha libre arriba de la cama. Me acuerdo que los domingos a la tarde mis papás se querían ir a dormir la siesta y era lo más depresivo que podía pasar. Ahora que estoy del otro lado digo: ‘Váyanse a ver una película, que necesito dormir la siesta’. Pero en ese momento pensaba que era un embole”, comentó.





“Así que nos agarrábamos las batas de nuestros papás, nos las poníamos y nos subíamos a la cama de ellos a hacer lucha libre. Sólo que ella me agarraba de los pelos. O sea, es como que a veces se iba un poco de reglamento. Ella siempre quería ganar”, agregó Zaira.



“Y después nos peleábamos por la ropa. Ella siempre me robaba la ropa”, comentó la modelo y conductora. “¿De eso, a no querer competir?”, analizó López. “¡Sí que competimos!”, respondió contundente Zaira.