Alejandra Maglietti destrozó sin piedad a su ex Jonás Gutiérrez: “Me olvidé que existía y ahora…”

La separación de Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez no se dio en buenos términos. Solo basta con escuchar hablar a la conductora sobre él para darse cuenta de que entre ellos no quedó ni siquiera buena onda. Es que le tiró una frase polémica que resonó fuerte. ¿Qué pensará él?

Si bien la relación culminó hace más de 3 años, siempre aparece un periodista que consulta por un ex. Así le sucedió a Jonás Gutiérrez. Es que cuando le preguntaron por Ale Maglietti respondió sin saber que iba a despertar polémica, ni que iba a molestarla.

En el Show de Ulises Jaitt, Jonás habló de lo que fue la relación que tuvieron: "Fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil donde tuvimos una excelente relación. Después las cosas que ella declara, no tengo nada para decir".

Al parecer, el comentario le cayó mal a Maglietti que se encargó de salir a dar su punto de vista sin dejar de lado la polémica. Junto a Beto Casella y sin pelos en la lengua disparó contra el ex futbolista.

"Cortamos hace más de tres años. Es una historia más que pasada. Yo ya me olvidé prácticamente de que existía. En algún punto me hincha un poco, me molesta", lanzó de manera polémica y sin pudor contra Jonás Gutiérrez.

Como si esto fuera poco, se encargó de contar intimidades sobre cómo era él en la pareja: "Me molesta porque es muy común eso de los chicos que con sus amigos son re generosos, pero después salen con vos y no largan un mango, son unos ratas".

Vale recordar, que la pareja estaba a punto de casarse cuando decidieron terminar la relación. Ante eso, explicó cuáles fueron los motivos por los que eso no pesó a la hora de separarse: "Me dio una fiaca... y acá todos querían sacrificar mi fiesta con tal de irse de joda".

Si bien Jonás prefirió guardar silencio, tal vez reconociendo su error a la hora de iniciar el pleito, quedó expuesto ante los dichos de Alejandra Maglietti en su contra. En conclusión, la pareja que supo tener días muy felices no puede ni cruzar una palabra.