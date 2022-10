Claudia Villafañe opinó con todo sobre el tema que Jimena Barón le hizo a su hija Gianinna

El escándalo mediático que significó el lanzamiento del tema 'La araña' de Jimena Barón sigue teniendo nuevos capítulos en su trama. La cantante compuso un tema que viene siendo furor, con una letra bastante particular que apunta a la traición que recibió por parte de Gianinna Maradona, quien hasta hace un tiempo era su gran amiga.

Lo cierto es que Barón relató la experiencia y el dolor que sintió al enterarse que Gianinna comenzó un romance con su ex pareja, Daniel Osvaldo, sumergida en esa angustia que le generó dicha traición. Ante esto, la hija de Maradona respondió con una indirecta a través de una storie de Instagram. No habló directamente al respecto, aunque quien fue abordada por LAM fue su madre, Claudia Villafañe.

Abordada por el cronista Alejandro Castelo, la ex mujer de Maradona no quiso hablar de la polémica y esquivó el tema. Cuando fue consultada sobre otras cuestiones dio su punto de vista, sin embargo no tuvo intenciones de hablar del nuevo tema de J-mena.

“¿Qué opinás de que Jimena Barón la trató de traidora a Gianinna Maradona?”, quiso saber el periodista de LAM. Visiblemente apresurada, algo incómoda y tratando de esquivar el tema, Claudia le respondió: “No voy a opinar de nada, besos a todos. Chicos, chau”.

Luego agregó: “No es que no quiera hablar con vos, no quiera hablar con nadie. Tengo un programa, estoy saliendo y me parece que no da. No voy a hablar del tema”, repitió, dejando en claro que no es su intención hablar de su hija en medio del escándalo.

Castelo intentó remar el tema, y de hecho le hizo el comentario sobre el posteo de Gianinna en redes. “Gianinna contestó (al hit de Jimena Barón) con una historia en Instagram”, lanzó como pie para ver si con esto Villafañe podía responder algo más.

Sin embargo, hábil y sabiendo lo que puede generar cualquier cosa que diga, la ex de Diego contó: “No lo vi, la verdad que no. No tengo tanto tiempo de ver tanto el Instagram. Me encanta chusmear, como a todos, pero no tengo tiempo”.

Definitivamente la nueva canción de Barón no cayó nada bien dentro del seno de la familia Maradona. Hace unos días, la propia artista destacó que no le importaba lo que pueda llegar a pensar su ex amiga sobre este tema que compuso, y que solamente pensaba en ella misma. "Esto es para mí, yo lo hago para mí. No pienso en lo que puedan pensar los demás", enfatizó.