La gravísima denuncia de Verónica Ojeda por los murales de Maradona que se pintaron en Buenos Aires

Verónica Ojeda se encuentra envuelta en una nueva disputa contra las hijas de Diego Maradona. La ex pareja del ídolo, en medio de los conflictos por la herencia y la marca del Diez, sigue sosteniendo una tensa relación luchando por su parte de los bienes del astro. Ahora surgió una nueva discordia, que involucraría a Dalma Maradona.

Esta vez el origen de la discordia son los murales que fueron realizados en homenaje a Diego. Según Pía Shaw, panelista de LAM, Ojeda se encontró con los murales de casualidad mientras manejaba por la ciudad, sorprendió y no le gustó en absoluto esta movida.

La ex de Maradona habría increpado al artista de los murales, recibiendo como respuesta que los mismos fueron autorizados por la propia Dalma. Esto generó la ira en Verónica ya que se tratan de imágenes que están retratadas en un edificio comercial y que, por ende, se estaría lucrando con el nombre de Maradona.

"¿Cómo va a estar autorizado por ella y no nos avisaron a nosotros?", dijo Ojeda al enterarse de la autorización de Dalma. Si bien no está prohibido realizar murales de el jugador, ella se molestó por no haber sido consultada al respecto y porque no quiere que las empresas lucren con la imagen de Diego a la hora de volverse un edificio referencial por la gigantesca imagen que tiene pintada.

La panelista de LAM explicó además que Verónica inició acciones legales contra los dueños del edificio, y también contó que el hijo del dueño es compañero de escuela de Dieguito Fernando, su hijo, otra de las situaciones que también la indignó porque se enteró por estos murales de casualidad.

Dicho mural de Maradona es una verdadera obra de arte. Tiene 40 metros de alto por 12 de ancho, y cuentan que se necesitaron 300 aerosoles y 40 litros de pintura para su elaboración, además de la mano de este artista que se ha convertido en un especialista en este tipo de trabajos hiperrealistas.

La obra está emplazada sobre la medianera de un edificio de 12 pisos sito en las inmediaciones de la plaza Lola Mora de la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida San Juan al 1600, en su intersección con la calle Virrey Cevallos.

"Acá no hay ningún tema. No se entiende que no hay una marca, cualquiera lo puede pintar. Está toda la Capital llena de murales de Diego. Que no vaya por la Paternal que le agarra un ataque. Yo chocha que pinten a mi papá por todos lados, no me importa nada. Está mal asesorada”, le respondió por su parte Dalma ante la consulta de Ángel.