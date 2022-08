Tras su enfrentamiento con Claudia Villafañe, Verónica Ojeda tuvo un pico de presión y debió ser asistida

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda se enfrentaron con dureza el lunes en Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial por la pantalla de C5N. Luego del tremendo cruce trascendió que la madre de Dieguito Fernando tuvo un pico de presión debió ser asistida.

"Le afectó la salud. Cuando terminó el móvil fue a buscar a Dieguito al colegio y después se empezó a sentir mal. Está haciendo reposo, quedó afectada. Lo de ayer fue muy fuerte, de verdad. Nunca se había dado este cruce", indicó Rial.

En Intrusos, Florencia de la V reveló más detalles. "El acuerdo de paz se terminó. Se pudrió todo entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe. Hablé con Verónica Ojeda. La verdad, mucho, mucho llanto desconsolado", indicó la conductora.

Verónica Ojeda.

Además, agregó: "Está abatida por la situación. Siente que hay muchas injusticias. Es una mujer que no soporta más, que está harta de muchísimas injusticias que están sucediendo. Porque no es solo la herencia, es todo lo que genera ser un Maradona".

Todo comenzó cuando Ojeda fue invitada al piso del ciclo que conduce el periodista. Allí reconoció que la supuesta unidad entre los cinco hijos de Diego Maradona, herederos de la fortuna del Diez, no duró mucho tiempo. Con el correr del tiempo aparecieron "contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior de los que nosotros no estábamos al tanto", señaló Ojeda.

Claudia Villafañe.

Enterada de los dichos, Claudia se comunicó con Diego Brancatelli, panelista del ciclo, y pidió poder dar su derecho a réplica. "Me llaman para decirme las cosas que dice Verónica que no son verdad".

"No sé nada. A mí me llaman para los negocios y yo los paso a los abogados. Yo no tengo ese poder, yo no resuelvo", se defendió Claudia. "Me cansan que se hagan las buenas y estoy cansada de la máscara que se ponen en la tele", lanzó Ojeda. "No se puede hablar así", lamentó Villafañe.