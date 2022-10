Baby Etchecopar destrozó a Gran Hermano: "Es un semillero de..."

Gran Hermano lleva una semana al aire en la pantalla de Telefe y por ahora viene manteniendo buenos números de rating, e incluso en la Casa Rosada fue tema de discordia en los últimos días.



Entre opiniones positivas y negativas, lo concreto es que todos hablan de Gran Hermano. Hasta Baby Etchecopar emitió su opinión sobre el programa que conduce Santiago del Moro. ¿Su valoración? Lapidaria.



“No me gusta el programa. Me parece que barren en la Argentina y lo que queda en el embudo lo llevan. Son lo peor de cada casa”, expresó el conductor de A24 en diálogo con Intrusos.



“Es una desgracia porque toman protagonismo estos tipos y después vos no laburás y lo ponen a Alfa a hacer notas. Entonces yo creo que es un gran semillero de inútiles, que después los tenemos que fumar toda la vida”, comentó.



“Algunos dicen que Gran Hermano es un reflejo de la sociedad, de cómo pensamos, de cómo somos. ¿Vos creés que somos así?”, le preguntó el periodista Gonzalo Vázquez a Baby Etchecopar.



Ante la consulta, el conductor se mostró completamente en desacuerdo con esa visión. “Es una mentira. Esta es una sociedad de gente que no tiene para comer. Estos tienen para comer. Ahí adentro hay un montón de personas que se jactan de ser inútiles y los argentinos que estamos afuera somos todos útiles, por eso no vamos a Gran Hermano”, expresó Baby.





“El que se va a encerrar ahí busca un curro, cómo llegar, cómo trepar, pero la gente es distinta, hoy la gente tiene muchos problemas”, sostuvo el conductor de “Basta Baby” sobre los participantes de Gran Hermano.



“Lo malo de Gran Hermano es que estas discusiones tapan una realidad. Entonces estamos perdiendo tiempo divino, al divino botón, hablando estupideces de estúpidos en vez de preocuparnos por cómo está el país”, cerró Etchecopar.