Qué le dijo Rusherking a Alberto Fernández en el inesperado encuentro entre ambos

Rusherking y el presidente Alberto Fernández tuvieron un inesperado encuentro en la inauguración de las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2022 en Mar del Plata. El popular cantante estuvo como invitado al evento y allí cruzó unas palabras con el mandatario.

Tras saludarse, Rusherking no dudó en pedirle una foto a Alberto Fernández. “Quería conocerte antes de salir y decirte que para mí es un honor. ¿Nos podemos sacar uno fotito?”, preguntó el artista y el jefe de Estado aceptó la solicitud.

Poco después, Rusherking ofreció una actuación en la ciudad balnearia, donde interpretó el tema Perfecta, con dedicatoria para su pareja, la China Suárez.

“Me pone muy contento estar nuevamente en Mar del Plata. El año pasado también estuvimos para esta fecha y siempre que venimos esta gente nos recibe muy bien”, expresó Rusherking en el evento que lo unió con Alberto Fernández.

Por otro lado, frente a las más de 20 mil personas presentes, el cantante se refirió a las versiones de compromiso con la China Suárez. “Seguimos muy bien. Estamos muy bien, de novios, enamorados, tranquilos, así que todo muy bien”, aclaró.

En los últimos días, la actriz le dedicó unas sentidas palabras a la relación que tiene con su novio a través de las redes sociales. “Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme”, escribió Suárez.