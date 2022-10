Débora D’Amato confesó por qué será madre soltera por segunda vez

Débora D’Amato camina con felicidad por las últimas semanas de su segundo embarazo, que la transformará en madre por segunda ocasión, tras el enorme logro del aterrizaje en el mundo de su pequeña Lola. Con el norte enclavado en el nacimiento de Charo, la periodista contó sus motivos para animarse otra vez a esta experiencia.

La ex Intrusos consiguió cumplir su sueño de maternar con la inseminación artificial, así se armó de coraje para construir una familia monoparental. Una decisión compleja, que presenta sus particularidades, pero que vive con total orgullo.

En una charla con Para Ti, Débora abordó todo lo que late en su interior en este presente soleado y explicó por qué se embarcó en el desafío de buscar un embarazo por esta técnica de avanzada por segunda ocasión. “Primero tengo que decir que no sabía si iba a poder ser mamá, aún antes de Lola. Pero cuando mi médico (el Dr. Fernando Neuspiller) logró el primer objetivo exitoso que fue tener a primera hija, siempre supe que quería tener dos”, dijo.

Así también navegó por las singularidades del destino, que durante años le negó la posibilidad de quedar embarazada de manera natural. “Lo que no sabía es que iba a ser a través de esta maternidad monoparental que no fue programada, que se dio de esta manera, porque mi cuerpo dijo que no durante mucho tiempo…”, explicó.

“En mi mente estaban las ganas de que sean dos, pero no sabía cómo iba a abordar esa situación”, agregó respecto a las cavilaciones que surfearon por su mente y que terminaron por concluir en la convicción de afrontar nuevamente el hermoso desafío.

Respecto a los detalles específicos desde lo medicinal que incidieron para esta segunda maternidad, D’Amato añadió: “Después hablé con mi médico y le dije que probablemente iba a tener intención de tener otro hijo. Él me recordó que tenía embriones congelados de la época del tratamiento de Lola y allí fuimos, tras resolver algunos problemas de mi organismo que no respondió a algunos estímulos”.

En cuanto a los argumentos para no especificar cuáles fueron los contratiempos que atravesó para no lograr un embarazo por la vía natural, Débora contó: “No los detallo, pero no porque me dé vergüenza porque no quiero ocultar nada, sino porque descubrí que hay como un nicho de muchas mujeres que la están pasando mal, y podría generar mucha expectativa en alguien que puede llegar a estar en esa búsqueda”.