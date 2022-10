Se incendió el edificio donde vive Débora D’Amato: el relato del terrorífico momento

Débora D’Amato pasó por una situación extremadamente peligrosa en pleno embarazo, ya que el edificio donde vive se prendió fuego. La periodista compartió con sus seguidores de Instagram el estremecedor relato.



Según contó, los vecinos comenzaron a sentir un olor a humo y rápidamente llamaron a los bomberos, que se presentaron muy rápidamente en el lugar y comenzaron con los trabajos necesarios para apagar el incendio y auxiliar a todos los vecinos.



Los ocupantes del departamento que se incendió fueron trasladados al Hospital Fernández, donde quedaron internados, según el relato de Débora D’Amato, que está transitando el séptimo mes de su embarazo.





“Gracias a los bomberos de la comuna 14, Estación IV, Recoleta I. Se los llamó a las 0.41 y a las 0.45 estaban ahí, asistiendo a todos los afectados y apagando el fuego que destruyó todo, lamentablemente”, escribió en el feed de su Instagram.



“Gracias, como siempre, al Same, por ocuparse de todos nosotros. Gracias a la policía, que también estuvo a la altura del desastre que estábamos viviendo”, agregó la periodista en la red social. “Con los vecinos acordamos agradecer públicamente porque fue una película de terror la que vivimos y todos ellos hicieron que todo fuera más sencillo (si cabe el calificativo”, sostuvo Débora D’Amato.



“Anoche, pasada la medianoche, algunos vecinos empezaron a sentir olor a quemado. Nosotras dormíamos. Al rato, hubo espeso. Cadena de comunicación vía WhatsApp y puerta a puerta, para que todos bajáramos con familia y mascotas. Richard, el mejor encargado de edificio que te puede tocar. Les deseo uno en sus vidas”, comentó.





“Hoy estamos con el terrible día después, con todos los vecinos maravillosos que somos, unidos, ocupados (aún no se sabe el por qué del inicio del fuego), preocupados y en shock tratando de que todo vuelva a la normalidad y rezando por el regreso de nuestros dos vecinos internados sanos y sin secuelas”, expresó Débora.



“Nosotras estamos bien. Todos regresamos a nuestras casas esta mañana tras el OK de la fiscalía. Una madrugada difícil. Los más chiquitos muy contenidos y en shock, pero con los bomberos, quienes pese a estar en una tragedia, se ocupaban de darles tranquilidad con una sonrisa. Lola quiere abrazar a la bombera Cami y llevarle la placa de Marshall (Paw Patrol) porque es su amiga. Ella se ocupó de los chicos y cuando todo estuvo controlado, todos pedían que acerquemos a los chicos para que vean el camión y no tengan miedo. Increíbles y hermosos seres”, concluyó.