Embarazada de cuatro meses, Débora D'Amato sufrió una descompensación

Débora D'Amato transita el cuarto mes de embarazo de su segundo hijo. La periodista, que ya es madre de Lola preocupó a sus seguidores al revelar lo que le sucedió el pasado domingo.

"El domingo venía sumamente hermoso. Llegamos a casa tras una jornada llena de risas y amor, pero una descompensación cambió mi día y lamentablemente mi semana", comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter. "Reposo y tranquilidad ¿Me cuesta? Me cuesta, pero mi panza primero. Tengo al mejor obstetra del mundo y le hago caso", agregó sobre lo que le recomendó su médico.

Como era de esperarse, el susto la obligó a hacer un parate en medio de sus obligaciones laborales. "Será reposo o no será nada", escribió en otro posteo, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Recordemos que Lola, la primera hija de Débora, nació el 5 de noviembre de 2018, luego de una larga lucha para convertirse en madre. Finalmente logró cumplir su sueño mediante el método de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo.

Casi cuatro año más tarde, la periodista volvió a recurrir al mismo método para volver a quedar embarazada. "Cuando vi la ecografía me largué a llorar. Estoy de casi 12 semanas y está todo armadito", compartió en mayo pasado D'Amato.

Días más tarde brindó más detalles sobre la llegada de su nuevo hijo. "Con Lola tuve un embarazo con una letra chica que nadie me contó. Pasó, pero fue terrible. Preguntame qué no tuve que es más fácil. Sinceramente, tuve otra vez por tratamiento. Yo estoy hace rato con esta intención y mi cuerpo decía que no otra vez más. Tanta medicación, tanta medicación me descompuso mucho en los primeros meses", contó sobre lo que está transitando.