Por qué Débora D’Amato renunció al programa de Karina Mazzocco en la tarde del viernes

Este viernes por la tarde, Débora D'Amato se despidió del programa de 'A la tarde', programa que conduce Karina Mazzocco. La reacción fue un tanto sorpresiva, ya que no todos estaban enterados de esta salida por parte de la panelista de América, que atraviesa su segundo embarazo y prioriza preservar su salud.

"¿Creo que vuelvo, no?", comenzó preguntando D'Amato con complicidad y entre risas mientras la conductora del programa anunciaba la noticia. Allí fue cuando sus compañeros y el panel comenzaron a preguntarle mayores detalles al respecto, dejando en claro que esta dulce espera influyó fuertemente en su decisión de tomarse una licencia.

"No tengo fecha puntual de parto, pero sería para mediados o fines de noviembre, y este cuerpito de verdad no da más", agregó mientras bromeaba con su compañero Luis Ventura. "Quiero agradecerle a Jotax que entendió que mi cuerpo no da para más, a América y mi producción que también fueron un amor".

Luego se sinceró: "De verdad no quiero irme porque soy muy feliz acá, y es muy difícil ser feliz en un trabajo. Juro que para mí es una fiesta venir todos los días. Compartir y transitar con Cora (Debarbieri) y su panza también es loquísimo. Tener una compañera más embarazada me resultaba muy divertido".

"Para mí no trabajar es durísimo, pero hay que entender que estuve embarazada dos veces en la vida y no estaba disfrutándolo ya. Porque no doy más. Me pesa, me duele. No me puedo levantar, no sé si porque tengo la panza muy alta o las lolas muy grandes", agregó.

El relato de la periodista continuó: "Al año de tener a Lola dije 'Ni loca'... pero la verdad es que la pasó tan bien y me divierto tanto con Lola, somos una familia tan hermosa, que no podía privarme de tener otro hijo y privar a mi hija de tener una hermana. Se dio la suerte de que es Charo, que se porta muy bien y no joroba tanto, pero de verdad no doy más".

Finalmente, entre medio de más risas y un clima distendido, D'Amato cerró con una humorada: "Obviamente voy a regresar para volver loco a Luis Ventura, nada más".

La panelista se encuentra muy cerca de completar su periodo de embarazo, y a los 49 años volverá a ser madre por segunda ocasión. Hay que recordar también que Débora ya fue madre por primera vez de Lola, una pequeña que a la fecha está cerca de cumplir los 4 años.