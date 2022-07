El difícil momento de Débora D'Amato en medio de su embarazo: "¡Qué desgracia!"

La periodista y panelista Débora D’Amato se encuentra en la espera de Charo y, lejos de lo que se podría llegar a pensar, no todo es alegría y buenos momentos en el tránsito de su embarazo.



La panelista utilizó su cuenta de Twitter para hablar de una difícil situación que está atravesando por estos días producto de un cuadro viral que la tiene preocupada y angustiada.



“¡Levante la mano quién antes del Covid-19 nunca se agarraba nada y era fuerte como un toro y post Covid-19 (lo tuve, fatal, dos veces) se agarra todo virus que pulula por el aire!”, tuiteó Débora.





D’Amato aclaró, luego, que esta situación acarrea una complicación adicional, dado a que debe transitar este cuadro sin tomar ningún tipo de medicamento, que suelen utilizarse para aminorar síntomas.



“¡Qué desgracia! Encima, embarazada, tripa corazón porque no pueden inyectarme nada. LPM”, agregó la panelista del programa “A la Tarde” en su cuenta personal de Twitter.



Hace tan sólo unas semanas, Débora había regresado de sus vacaciones en Miami y contó la hermosa noticia en el programa que conduce Karina Mazzocco, por la pantalla de América.





“Yo siempre digo lo mismo, con Lola tuve un embarazo con una letra chica que nadie me contó, pasó, pero fue terrible, pregúntame qué no tuve que es más fácil de responder”, comentó.



“En este caso, con tanta medicación, otra vez con tratamiento, hace rato que estoy con esta intención y mi cuerpo decía que no otra vez. Pero tanta medicación me pegó muy fuerte, realmente estuve muy descompuesta varias veces”, agregó.