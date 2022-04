La contundente decisión que tomó América tras la pelea de Marcela Tauro y Débora D’Amato

Débora D'Amato se cansó y salió al cruce de Marcela Tauro en pleno vivo de LAM (América) luego de que su ex compañera de Intrusos dijera que ella era la persona que filtraba a Jorge Rial información del chat privado que compartían los integrantes del programa.

"Hola @_MarcelaTauro por la vida de mi familia entera, en mi puta vida filtré absolutamente nada. El bullyineo adolescente atrasa y berreta atrasa. Entiendo que jamás contesté a tu maldad y te vino bárbaro. Hasta hoy. Te deseo lo mejor: de hecho te presenté al amor de tu vida", expresó D'Amato, recordándole que gracias a ella conoció a su actual pareja José Luis Volpato.

En respuesta, Tauro dijo al aire: "Somos un montón en el chat y, de hecho, la única que no quedó fue ella", reveló. "Le tenía miedo a mi pire pero a los gritos de Jorge no. Me hubiera encarado. Lástima que no habló antes. Qué raro. Ella escuchó los gritos y no dijo nada", agregó.

Tras las repercusiones por lo sucedido, fue Marina Calabró quien contó el gran malestar que generó en América TV la discusión de las periodistas y la contundente decisión que tomaron al respecto.

"Alguien me tituló ‘crisis en América por los panelistas’. Llegó una comunicación interna a los programas de América, que dice que ‘por pedido del canal, esta semana no habrá visitas de figuras de un programa a otro’. Esto tiene que ver con que la semana pasada, Marcela Tauro estuvo sentada en ‘LAM’ y bueno ¡Se abrió una suerte de caja de Pandora!", comenzó diciendo Calabró.

"Débora hizo toda una diatriba en ‘A la Tarde’ sobre Marcela… y esto al canal, que alguien hable mal de una figura de otro programa, no cae bien. Habría que cuidar un poco las formas, más allá de que a los periodistas de espectáculos nos encanta", agregó.