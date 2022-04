El escalofriante mensaje que recibió Marcela Tauro tras una fuerte discusión con Jorge Rial

Marcela Tauro fue una de las invitadas a LAM (América) y reveló una impactante historia que protagonizó tras una fuerte discusión con Jorge Rial.

"El año pasado contacté a un médium de Estados Unidos. Le escribí y tardó un montón en contestarme. Me responde justo el día que tengo una pelea al aire con Jorge Rial. Dije 'debe ser una señal' y lo invité a hacer una entrevista para mis redes", comenzó relatando la panelista de Intrusos.

"En un momento de la charla me dice 'acá veo una pareja, dos personas, que partieron hace mucho, te quieren decir algo...'", contó Tauro. La periodista le preguntó quiénes eran. "Me dice 'se llaman Victoria y Ramón'. '¿Son familiares de sangre?', le pregunté. 'No, no son de sangre', me respondió. 'Me dicen que dejes todo en manos de ellos'", agregó la médium.

Tauro se quedó con la duda durante varios días sobre quiénes eran esas personas que ella no conocía. Finalmente, recordó que esos eran los nombres de los padres del chimentero. "¡Eran los padres de Rial!", remató.

"¿Le contaste a Jorge?", preguntó Pía Shaw. "Dudé en decirle. Pasa que estábamos peleados. De todos modos, me parece que él no cree en estas cosas", sentenció.

Tras enterarse de lo que estaba sucediendo al aire, Rial se volcó a sus redes sociales y publicó un ácido comentario fiel a su estilo. "¿Esto está saliendo al aire?", exclamó el conductor y subió una captura de su ex compañera en el ciclo de Ángel de Brito.