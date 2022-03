Marcela Tauro opinó sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

Es sabido que Jorge Rial y Marcela Tauro no tienen una buena relación desde hace años cuando ella optó por irse de Intrusos, el ciclo que compartían en la pantalla de América TV. Ahora, un comentario de la panelista reavivó la pelea a raíz del conflicto que Rial tuvo con La Negra Vernaci.

La Negra Vernaci y Jorge Rial

Es por esto que, cuando se supo que el comunicador se había separado de su esposa, Romina Pereiro, Tauro optó en un principio por no opinar mucho sobre el tema. Sin embargo, ante la insistencia de sus compañeros del programa de espectáculos, terminó dando su punto de vista sobre la situación que está en boca de todos.

En vivo, Flor de la V fue al hueso y le consultó a la panelista: "¿Te sorprendió la separación?". Ella contestó: "No me sorprendió la separación. Quizás porque lo conozco. Y, por como estaba él, no me sorprendió que estuviera separado".

Y sumó: "Estos últimos días, por cómo estaba tuiteando, sentí que algo le pasaba. Ahí llegué a creer que estaba separado. A mí me da pena porque me gustaba la pareja. Ella me parece muy buena mina. Y él también. Me parece que ella le hacía bien. Pero bueno, no me sorprendió la separación. Sería hipócrita si te digo que sí".

Jorge Rial y Marcela Tauro

Además, al aire volvió a hacer referencia a la pelea que mantuvo con Rial algunos días atrás. "No estoy ni enojada con él, estuve muchos años trabajando con él y sinceramente todavía le tengo un cariño. ¿Me dolió? Sí, sinceramente no esperaba ese golpe", manifestó.