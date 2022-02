¿Marcela Tauro en MasterChef Celebrity? Esta fue su sorpresiva respuesta

Desde su estreno, MasterChef Celebrity no para de cautivar a los televidentes. Esto se puede ver de manera muy clara en los altos números de rating que tiene en cada una de sus emisiones. Si bien en su primera temporada eran altísimos, hoy son más bajos, pero continúa siendo uno de los contenidos más vistos de la televisión argentina.

Debido a su gran éxito, la producción de Telefe ya está pensando en una cuarta entrega para el reality culinario. Uno de los nombres que se baraja, desde que comenzó el programa, es el de una querida y reconocida periodista de espectáculos: Marcela Tauro. Si bien muchos ponen fichas en ella, lo cierto es que hoy está lejos la posibilidad de que la comunicadora pase por las hornallas más famosas de la televisión.

El exigente jurado de MasterChef Celebrity

"No cocino nada, yo duraría un día, donde me dicen algo le tiro un huevo por la cabeza a Martitegui y me tengo que ir. Puedo hacer como Viciconte que te lloro pero te tiro el huevo primero. Soy loca, ariana, me puede agarrar un día cansada que me de por el llanto o por la locura impulsiva que te tiro", explicó en diálogo con La Once Diez cuando le preguntaron si sería parte del ciclo que conduce Santiago del Moro.

Hoy, en la tercera temporada del programa, continúan en carrera La Peque Paretto, Ernestina Pais, Malena Guinzburg, Denise Dumas, Joaquín Levinton, Mery del Cerro, Micaela Viciconte, Paulo Kablan, Tomás Fonzi, Juariu y Catherine Fulop. La última eliminada en la gala del pasado domingo fue Luisa Albinoni, quien no logró destacarse en el desafío del pescado.

La despedida de la actriz delante de las cámaras del canal de las tres bochas fue muy emotiva y Donato de Santis le leyó una pequeña carta antes de que saliera por la puerta grande. "Desde que pasó Luisa por esta cocina, nos alegró el día de la noche a la matina. Hemos comido platos ricos de arroz, carne y hasta canelones. Así que vamos a extrañar la comida de la Albinoni", manifestó el chef.