Todo listo para el debut de Coldplay: horarios, accesos y lo que hay que saber

Este martes 25 comienza el primer show de la maratónica ola de diez conciertos que Coldplay tiene programado en el Estadio River Plate, el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Con entradas agotadas, más de 550 mil personas serán parte de este hecho histórico de la música en el mítico Monumental.

Este martes las puertas del Estadio se abrirán a las 17:00. Siempre es conveniente ir con tiempo porque el ingreso puede llevar más tiempo de lo previsto. Para los que lleguen temprano, a las 19:15 será la presentación de Zoe Gotusso, La cantante cordobesa hará la apertura de esta previa con un show de alrededor de media hora. Luego, a las 20:00, será el turno de H.E.R. A las 21:15 finalmente se podrá ver a Coldplay sobre el escenario.

Con respecto a la presencia de Jin de BTS, uno de los integrantes de la banda más exitosa de la actualidad, recordemos que será en la función del viernes 28 de octubre.

ACCESOS Y PUERTAS PARA INGRESAR A RIVER

Campo delantero: Puerta G y Puerta Maratón nueva, ingresa por Libertador y Quinteros.

Campo: Puertas X-Y-Z, ingresa por Campo Salles y Libertador.

Platea preferencial San Martín y Platea San Martín: Puerta D 1,2, y 3, ingresa por Alcorta y Monroe.

Platea alta San Martín: Puerta E-F, ingresa por Alcorta y Monroe.

Platea preferencial Belgrano y Platea Belgrano: Puerta S, ingresa por Udaondo y Libertador.

Platea alta Belgrano: Puerta QR, ingresa por Udaondo y Libertador.

Platea media Sívori: Torre 3, ingresa por Alcorta y Monroe.

Platea alta Sívori: Torre 2, ingresa por Alcorta y Monroe.

Palcos San Martín: Puerta D 1, 2 y 3, ingresa por Alcorta y Monroe.

Palco Belgrano: Puerta Prensa, ingresa por Udaondo y Libertador.

¿CÓMO LLEGAR?

Subte D: Estación Juramento

Colectivos: 42, 107, 28, 15, 29, 103

Trenes: Tren Mitre, Estación Núñez (Línea: Retiro - Tigre). Tren Belgrano Norte, Estación Ciudad Universitaria (Línea: Retiro - Villa Rosa)

LA HISTORIA DE COLDPLAY Y LA ARGENTINA

La primera visita de Coldplay a la Argentina fue en 2007, cuando ofreció tres conciertos en el Teatro Gran Rex. En 2009 regresó para presentar el álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, en River Plate. En 2016 regresó para un concierto en el Estadio Único de La Plata, que fue la apertura del tour A Head Full of Dreams y también el cierre, porque al año siguiente volvió para ponerle un broche a la gira, sobre ese mismo escenario.