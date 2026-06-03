El desgarrador testimonio en vivo de Luli González que generó preocupación: "Por miedo no lo hablo"

Luli González protagonizó uno de los momentos más crudos del streaming reciente. Mientras en el programa se abordaban casos de violencia y se escuchaba a familiares de víctimas, la joven no pudo contener las lágrimas y terminó revelando que ella misma es víctima de una historia de la cual, hasta hoy, no había podido hablar públicamente.

"Yo tengo mi propia experiencia, y por miedo no lo hablo, ni en terapia lo puedo hablar, del miedo que genera", confesó Luli , visiblemente afectada y con la voz quebrada. Tras tomarse unos segundos para respirar, decidió transformar su dolor en un mensaje de concientización para su audiencia.

Luli hizo especial hincapié en lo fundamental que es romper el silencio y apoyarse en los vínculos cercanos. "Me parece importantísimo hablarlo con tus amigos, con tus amigas, con tus papás, con tu familia... porque una se siente sola y no saben lo que cambia sentirse acompañada, sentirse escuchada", remarcó.

En esa línea, destacó cómo la visibilización social de los últimos años la ayudó a procesar su propio trauma: "Gracias a que se empezó a hablar todo esto, yo en 2018 pude empezar a entender cosas que me habían pasado, situaciones que yo creo que muchísimas mujeres lamentablemente vivieron".

"El miedo de hablar es terrible"

ni una menos La marcha Ni Una Menos cumplió 11 años. Archivo MDZ

Uno de los pasajes más duros de su testimonio fue cuando relató cómo ese trauma le arrebató la tranquilidad en su vida cotidiana. "Realmente una ya no vive tranquila en ningún momento, y lo vivo en carne propia. Yo cruzo la calle y tengo miedo de la persona que está caminando enfrente mío. Estaciono el auto en un semáforo y la gente que va cruzando... es horrible vivir de esta manera", describió la streamer.

Ese mismo terror se traslada al cuidado de sus seres queridos, especialmente de su hermana menor. "Tiene 16 años y también lo mismo, del 'cuidate', de pasar la ubicación. Cada vez que sale me tiene que estar avisando", agregó con impotencia, señalando que en su círculo íntimo conoce "un montón de casos" similares.

Antes de finalizar su descargo, Luli decidió interpelar directamente a los hombres que la estaban escuchando: "Si sos un chabón, y sos consciente, pero realmente consciente, agarrá a tus amigos y charlalo, por favor. Porque no saben, lo que hace uno le arruina la vida a una y te arruina todo tipo de momento".

El detonante que llevó a la streamer a abrir su corazón por primera vez frente a las cámaras fue haber escuchado minutos antes el testimonio de la hermana de una víctima. "El miedo de hablar es terrible. Por eso cuando recién la veo a la hermana y digo: qué valentía sentarte acá y hablar por tu hermana que ya no puede", concluyó González.