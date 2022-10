Sol Pérez contó un chisme terrible e inesperado sobre el Pollo Álvarez

Sol Pérez dejó de formar parte del programa “Nosotros a la mañana”, que sale al aire por la pantalla de El Trece, y en una reciente entrevista se refirió a su paso por el ciclo que conduce el Pollo Álvarez.



La influencer habló de todo lo referido al programa en “Pasa Montagna”, el ciclo radial conducido por el periodista Pablo Montagna, quien, a través de una videollamada, le preguntó cómo había sido su experiencia en el magazine.



“La verdad, fue espectacular. Es un programón”, comentó Sol. Luego, la influencer sorprendió al revelar una verdad que casi nadie sabía acerca del Pollo Álvarez, el presentador que está al frente de “Nosotros a la mañana”.





“Nosotros teníamos un equipazo. La verdad que a mí me encantó, aprendí un montón. El Pollo Álvarez es un buen compañero”, aseguró Sol Pérez sobre la convivencia con el conductor del ciclo.



“Tomé la decisión de irme para poder estudiar y, finalmente, recibirme de abogada”, explicó Sol sobre los motivos concretos por los que eligió dejar de formar parte del programa en el que se la veía muy cómoda.



Asimismo, Pablo Montagna remarcó que Sol formará parte de un nuevo programa en Telefe. “Sé que no podes hablar mucho, pero estuviste guardada como un mes largo, grabando un nuevo reality que prepara Telefe para el verano, que se llama ‘The Cahallenge’”, adelantó el periodista. "No te puedo adelantar nada, pero te puedo decir que nunca se vio algo así en la Argentina. Es impresionante lo que se viene", dijo ella.





Por último, durante la entrevista salió a la luz un dato más que llamativo: cuando Sol se fue de El Trece, aún no le habían propuesto sumarse a los debates de Gran Hermano. Recién después de grabar “The Challenge” se dio la oportunidad.



The Challenge contará con la conducción de Marley y la participación de Sol Pérez, Sofía Jujuy, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Virgnia Elizalde, Carolina Duer, Floppy Tesouro, María Fernanda Callejón, Julieta Puente, Benjamín Alfonso, Yeyo de Gregorio, Lizardo Ponce, Fernando Burlando, Rodrigo Cascón y Rodrigo Mora.