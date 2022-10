Sol Pérez no dudó en tomar postura y revelar por quién tiene más afinidad en Gran Hermano. "A mí quien me gusta es Coti, Agustín está muy pegado, pero ella se empezó a despertar y empezó a armar un grupo con las chicas pero, dejándola afuera a Martina, porque descubrió todo lo que estaba tramando ella", contó en el ciclo que conduce Vero Lozano en Telefe.

Y luego, habló sobre una participante en especial. "Para mí, Martina se tiene que esmerar mucho en la prueba que viene para volver a tener el beneficio, porque si no yo la veo al horno".

"Cree que es parte de un grupo, que por ahora la tienen medio ahí pero ya le están soltando la mano", continuó y añadió: "Ella tiene los días contados, me parece. Para mí, al día de hoy, los más odiados adentro de la casa son Martina y Alfa. Si hoy ella no está con los chicos, no tiene grupo".

Sol Pérez

Pérez no solo llama la atención con sus dichos sobre el reality del canal de las tres bochas o con sus apariciones en Canal 26, sino también con el contenido que sube a Instagram. Ahora, en su última publicación, compartió una nueva fotografía frente al espejo que se llevó todas las miradas.

Sol Pérez y su nueva foto frente al espejo con la que se llevó todas las miradas

Los internautas no dudaron en dejarle comentarios. "Te felicito por ese hermoso físico", "Sos lo más", "No podés más", "Diosa número uno", "Eres muy hermosa y maravillosa" y "Tremenda", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.