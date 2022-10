La ex de Thiago de Gran Hermano contó dónde se conocieron y qué se prometieron para después de la casa

Desde que se abrieron las puertas de Gran Hermano y los participantes ingresaron uno a uno, Thiago Medina se ganó el cariño de buena parte del público. Con su simpatía y sencillez, y su historia repleta de carencias y esfuerzos, el adolescente de 19 años se perfiló como uno de los favoritos.

Y ahora, al cumplirse una semana de encierro, el móvil de LAM se acercó a su casa de González Catán para entrevistar a su familia y allí se encontró con Lucía, una joven de 20 años que vivió una relación sentimental con Thiago, una breve historia de amor que nació en el Mercado Central y que terminó recientemente.

"Yo lo conocí en el Mercado Central. Estábamos trabajando juntos y me encaraba, me tiraba besos y me invitaba a salir, todo. Yo me hacía la difícil pero bueno… Yo nunca lo había visto, pero cuando le empecé a prestar atención, ahí se dio", contó Lucía, que todavía hoy tiene una linda relación con los hermanos del participante del reality.

Thiago y Lucía salieron unos seis o siete meses, y ella palpitó con él todos los nervios de las instancias previas del programa. Incluso, la ex novia reveló en el programa que conduce Ángel de Brito el pacto que hicieron al momento de separarse.

“Yo lo único que le dije es que iba a estar siempre para la familia y para él, aunque estemos o no juntos", aclaró Lucía, dejando en claro que lo banca a muerte. Además, la chica comentó que antes de entrar a la casa, mientras estaban en pareja, tuvieron una seria conversación en la que sellaron un acuerdo.

"Cuando él iba a entrar, hablamos para que no nos peleemos. Quedó todo bien entre nosotros. Igual le dije que cuando lo vea con alguien, iba a entrar y lo iba sacar a patadas en el cul.... Igual se lo dije en broma, obvio", señaló Lucía, divertida, entre sus ex cuñadas, Brisa, la melliza de Thiago, y Camila, que dijo ver con buenos ojos el coqueteo de su hermano con Romina Uhrig, la ex diputada.

Julio, el padre del joven cartonero, también sumó su cuota de emoción al contar en primera persona la muerte de Marisa, la mamá de Thiago y sus hermanos, que falleció de un infarto mientra él estaba trabajando en la Costa Atlántica.

“Yo calculo que debe estar orgullosa de Thiago y de todos sus hijos", señaló. "Estoy feliz por él y por todos mis hijos porque los amo, con toda mi alma. Hoy le tocó a Thiago pasar por este momento. Me alegro por él, por sus hermanos y por mí también", aseguró el hombre, conmovido hasta las lágrimas.