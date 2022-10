Gran Hermano 2022: el participante que salieron a bancar varios famosos

Anoche regresó Gran Hermano a la televisión tras seis años de ausencia. Con picos de 23 puntos de rating, el reality de Telefe presentó a sus 18 participantes que competirán por el premio mayor de 15 millones de pesos y una casa.

Entre los ingresantes, Thiago Gil Medina sin duda fue uno de los que más llamó la atención con su historia de vida. Con apenas 19 años, el chico de González Catán reveló que viene de un hogar muy humilde. Trabaja en el Mercado Central y es cartonero.

"Mi mamá me dijo antes de morir 'vergüenza tenés que tener cuando salís a robar', y le hice caso y nunca salí a robar", expresó. "Armo, reposito y carreteo lo que me den para hacer. Cuando no trabajo en el Mercado Central, agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda para llevar plata para mi casa", agregó Thiago.

Thiago

De conseguir consagrarse ganador, el participante dejó en claro que haría con el premio. "Lo primero que haría si gano el premio... arreglaría toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad".

Así como, con relación a la estrategia que usará en el juego, aseguró: "A mi de chico siempre me enseñaron a dar la cara y nunca la espalda. Yo voy a ir de frente y les voy a decir las cosas en la cara".

Así fue como las redes sociales se hicieron eco de esta historia. Fueron muchos famosos los que salieron a apoyar a Thiago.