Thiago, el cartonero de Gran Hermano, contó por qué entró a la casa y cuál es su verdadero sueño

El inicio de Gran Hermano ya marcó a uno de sus participantes como el jugador del pueblo. Es que desde su historia hasta su forma de ser en estas primeras horas dentro de la casa, indican que Thiago es el que más apoyo tiene puertas afuera. En esta oportunidad, emocionó al contar cómo es la historia de su vida.

La historia de Thiago emocionó al público debido a que es una persona que viene desde muy abajo. Es que pasó de juntar cartones y poner el hombro para poder llevarle de comer a su familia, a ingresar a la casa más famosa de Argentina.

Para comenzar a dar más detalles de lo que es su historia, habló con los distintos integrantes dentro de la casa, los cuales se interesaron en él y lo escucharon. Alguno hasta se animó a abrazarlo para darle su apoyo cuando se emocionó hasta las lágrimas.

Al principio, mencionó que son 10 hermanos, 5 hombres y 5 mujeres y explicó que no viven todos bajo el mismo techo: “Cada uno tiene su pareja. Nosotros vivimos 6 en mi casa. González Catán es un barrio tranqui, con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”.

“Trabajé en el Mercado Central, cargaba y descargaba cosas, atendía y hacía cualquier cosa. Sino salía a juntar cartón con el carrito de mi hermana. Soy muy sentimental”, reveló Thiago sobre cómo era su labor previo al ingreso a la casa de Gran Hermano.

En otro momento, se encontraba en la pieza mostrándole a Maxi la foto en la cuál está toda su familia. “Ella es mi melliza y ella, mi hermanita más chiquita. Tenía dos meses de vida cuando mi mamá falleció. Antes de venir acá, la vi. Me pone muy contento”, contaba mientras señalaba en la foto con lágrimas en los ojos.

Mientras Thiago se emocionaba, Maxi le daba su apoyo: “Ellos siempre están presentes, hermano”. Ante esta situación, el jugador del pueblo mencionó que está dispuesto a aprovechar la situación: “Está es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos. Me gustaría hacerles una casita linda”.

Por último, cerró analizando cómo era su vida hasta hace unas semanas y cómo está hoy: “¿Quién iba a pensar que iba a estar acá y dos, tres semanas atrás estaba juntando cartón por unos pesos? Tengo miedo de mañana despertarme y que esto sea un sueño”.