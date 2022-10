Dura denuncia por violencia y acoso contra Alfa, de Gran Hermano

Como era de esperarse, las polémicas alrededor de la conducta previa de los participantes de Gran Hermano (Telefe) no iban a tardar en llegar. Y ahora, quien quedó en medio de la tormenta por una grave denuncia por violencia y acoso fue Walter Santiago, más conocido como "Alfa".

Por un lado, salieron a la luz polémicos posteos de odio que el hombre de 60 años publicó hace algunos años en Twitter. Y además, una joven tucumana disparó una delicada acusación en contra del integrante de Gran Hermano.

"Anoche estaba viajando a Ezeiza, y por Twitter una amiga me mandó: 'Mirá ese es el loco que te acosaba', en ese momento comenté lo que me pasó con él y se hizo viral, tiene más de medio millón de impresiones y me sorprendió. Estoy encantada de dar a conocer la clase de persona que es y que tengan mucho cuidado porque es peligroso", aseguró Maripi en contra de Alfa en diálogo con el programa Argenzuela (C5N).

Luego, sobre el momento en que se vinculó con el participante de Gran Hermano, la denunciante remarcó: "Lo conocí en el 2017, en Punta del Este, y cuando volví a Argentina me contactó porque quería que promocionara la cantina, que era un bar que iba a abrir en las islas del Delta. Todo iba excelente hasta que él se involucró sentimentalmente conmigo".

En su descargo en contra de Alfa, Maripi agregó: "Luego me voy a Europa y cuando regreso, me ofrece hacer canjes y promociones, y me regala una araña colgante que era de la abuela. En ese momento, yo estaba viviendo en Montevideo y pagaba muchísimo, y él me ofreció a ayudarme. La cuestión es que cuando me quiero ir a Estados Unidos, él me empezó a amenazar con que me iba a bloquear la visa y llevó a una persona que me amenazó con pegarme un tiro".

La joven aseguró que la situación de acoso y violencia se dio cuando ella le hizo saber al concursante de Gran Hermano que no pasaría nada entre ellos. "Mi abuelo tiene una metalúrgica, consiguió el número de la metalúrgica, de mi mamá, de mis amigos. Parecía buena persona y siempre le aclaré que nunca iba a pasar nada", sumó Maripi.

Finalmente, la denunciante detalló: "Él se obsesionó cuando me fui a Europa porque me fui con alguien. A esa persona la llegó a amenazar también. Me dio mucha bronca que haya entrado una persona así, estuve casi tres años perseguida, estoy temblando, me tuve que ir de Tucumán y de Buenos Aires por él. Tiene muchos contactos políticos, no es un fabulador".