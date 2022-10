Qué opinó Susana Roccasalvo sobre el vínculo de Wanda Nara y L-Gante

Como sucede con frecuencia, Susana Roccasalvo opinó sin pelos en la lengua delante de las cámaras de El Nueve. Al aire, habló sobre uno de los temas que está en boca de todos por estos días: el supuesto romance de Wanda Nara y L-Gante.

En Implacables, el ciclo que conduce en la pantalla chica, la comunicadora, señaló: "Realmente Zaira Nara es una hermanaza, porque cuando uno tiene un familiar tan mediático y con esas cosas…porque yo creo que es todo un invento y que no hay romance en absoluto".

Wanda Nara y L-Gante

Y, Roccasalvo, agregó: "Vamos a dejarnos llevar con eso que nos están vendiendo Wanda y L-Gante y el tiempo lo dirá. Así que la pobre Zaira recibe los tiros de todos lados con las preguntas, mientras ella también está atravesando una separación, al parecer definitiva".

Hoy, Wanda se encuentra en Turquía. La mediática viajó para resolver todo lo relacionado al divorcio con Mauro Icardi. En sus redes, se mostró junto a sus hijos en un hotel y se encargó, para evitar cualquier tipo de especulación, de resaltar la locación donde está alojada.

Días atrás, se supo que Nara tenía miedo al darse cuenta que su ex no logra asimilar la ruptura definitiva de la relación. Así lo contó Luli Fernández en Socios del Espectáculo. "Hablé con ella a última hora después del intercambio que se hizo público y le pregunté si tenía miedo... porque es una actitud muy extraña la de él. Ahí me dijo que sí, que la verdad esta vez tenía miedo", reveló la panelista.