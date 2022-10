Qué le escribió Mauro Icardi desaforado a Ángel de Brito mientras le hacía la nota a Wanda

Wanda Nara fue sin lugar a dudas uno de los picos máximos que tuvo el mundo del espectáculo este viernes por la noche, luego de brindarse a una exclusiva nota con LAM y Ángel de Brito, desde el Aeropuerto de Ezeiza y en la previa a su viaje rumbo a Estambul.

La empresaria habló de todo, sincerándose y pasando en limpio varios rumores que venían dando vueltas en las últimas semanas. Con su habitual carisma y sin huir de ninguna de las filosas preguntas del conductor de América TV, Wanda venía teniendo un esclarecedor panorama hasta que irrumpió un invitado sorpresa.

¿De quién se trató? De Mauro Icardi, que sintonizó LAM desde Estambul y comenzó a contestarle a la mediática a partir de una serie de mensajes que le envió a de Brito. Picante, el futbolista intentó atacar a la mediática con algunas frases que buscaron descolocarla en el vivo.

En Turquía, el reloj marcaba pasadas las 3 de la mañana, pero el delantero salió al cruce tratando de refutar los dichos de Wanda. “Después te mando las fotos de que estuvimos juntos todo el domingo, y dormimos juntos. Wanda miente mucho”, le habría dicho, según leyó el propio Ángel en voz alta y haciéndoselo saber a la rubia.

Nara quedó totalmente sorprendida por ese momento, y sin poder evitar sonrojarse por tal disparate, disparó: “Me da risa toda esta situación”. Luego remarcó, como lo venía relatando hasta ese entonces, que ambos ya firmaron la separación.

“Es todo mentira lo que dice Wanda. En noviembre nos vemos y te cuento toda la verdad. Estuvimos todo el domingo solos y juntos, el lunes toda la mañana y a la tarde, me fui a las 21:10. Dijimos que jugábamos con la prensa y ahí dijo que se separó. La noche anterior me decía que me extrañaba, me mandaba publicaciones de amor y después puso en Instagram 'me separo'...”, retrucó Icardi, por la misma vía a través de mensajes con el líder de LAM.

"Si me separé dos días antes o dos días después no cambia el hecho, si en realidad estamos separados. Parecería que estamos en cuarto grado. Están escuchando eso que dice, porque yo siento que es ilógico todo. Quiero saber si todos están escuchando lo mismo", disparó la influencer, que luego ironizó: "Menos mal entonces que se separó, se sacó de encima una mentirosa... buenísimo".

Wanda no se achicó y continuó hablando sobre diferentes cuestiones por las que fue consultada tanto por Ángel como por el panel de angelitas. No obstante, remarcó que le pareció raro que su ex se involucre con los medios, ya que siempre criticó ese tipo de actitudes.