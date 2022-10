Así es el departamento en el que vivirá Wanda Nara en Turquía

El viernes 21 de octubre Wanda Nara tomará al fin un vuelo a Turquía y empezará lo que será su nueva vida en Estambul, al menos, durante un año. Porque eso fue lo que acordaron con Mauro Icardi, que tiene contrato con el club Galatasaray hasta junio de 2023.

Separada de Icardi, aunque en las últimas horas circularon rumores de reconciliación que la rubia de inmediato desmintió y generó un nuevo cruce con el deportista, Wanda todavía organiza los detalles de la mudanza a un departamento en el que vivirá con sus hijos, mientras avanza el trámite de divorcio del futbolista.

Según informaron en A la tarde, la mediática se instalará en una propiedad a todo lujo, cuyo alquiler asciende a 25 mil dólares. Se descuenta que la vivienda está llena de amenities y mucho espacio para que ella y sus cinco hijos estén cómodos durante su estadía. Además, el departamento estará muy cerca de donde vive Icardi.

Los datos fueron proporcionados por Jazmín Natour, la traductora que contactó a Wanda para organizar la búsqueda del nuevo hogar y la logística de la mudanza, en un principio para la familia, y ahora, tras la separación, para ella y Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

“Ya hay un departamento, no está alquilado todavía, pero haber, hay”, indicó Natour, misteriosa y celosa de la información de la empresaria que contrató sus servicios, en la tarde del miércoles en el programa de América, dando a entender que la operación estaba a punto de cerrarse.

Jazmín, que se hizo conocida en la Argentina cuando empezó el furor de las novelas turcas, con Las mil y una noches, contó que no se esperaba en absoluto la noticia de la escandalosa ruptura, según la experiencia personal que había tenido al interactuar con ambos.

“Me sorprendió muchísimo todo lo que pasó con la separación, yo conocí a una pareja muy armoniosa todo el tiempo”, señaló sobre la imagen que la dupla transmitía y contó cómo percibió a Wanda en todo momento: “Yo vi una madre súper dedicada, que pensaba en cada detalle minuciosamente”.

Sin embargo, según indicó la traductora, luego de organizar la casa en la que Mauro está viviendo actualmente con los chicos, la empresaria la llamó para pedirle que se ponga en campaña para buscarle algo para ella. ¿Cuándo se comunicó con este nuevo pedido, exactamente?

Apenas después del vivo de Instagram de Icardi, donde el jugador la dejó muy mal parada al decir que era “el hazmerreír” de todo el mundo, aseguró que Wanda mentía con el tema de la separación y metió a sus hijos en el medio del conflicto.

Así, apenas después del estreno del videoclip con L-Gante, El último romántico, la hermana de Zaira viajará a reencontrarse con su ex. pero no lo hará sola, ya que la acompañará su abogada Ana Rosenfeld para ocuparse de los trámites del divorcio que, parece, no tiene vuelta atrás.