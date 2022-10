Lizy Tagliani anunció la fecha de su casamiento y sorprendió a Mirtha Legrand con un particular pedido

Lizy Tagliani estuvo entre las figuras invitadas de este sábado en el programa de Mirtha Legrand, y la conductora y humorista sorprendió a la diva con un particular pedido frente a cámaras.

"Estoy con una relación hermosa que creo es lo más sano que me ha pasado en mucho tiempo", expresó Lizy Tagliani sobre su relación con el mendocino Sebastián Nebot. Luego, la artista agregó sobre su pareja: "Es un hombre encantador que me ayudó a entender que yo también puedo ser mamá, porque yo lo tenía negado".

Por otro lado, Lizy Tagliani aseguró en primicia para el programa de Mirtha Legrand que se casa con su novio el 23 de marzo del año próximo.

Visiblemente emocionada, Tagliani le agradeció a Legrand por haber estado presente en varios momentos de su carrera, y le dijo a la legendaria conductora: "Yo le decía a Sebas: 'Ojalá Mirtha pueda ser la madrina de mi casamiento'".

Rápida de reflejos, Mirtha Legrand consultó: "¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?". A lo que Lizy Tagliani respondió: "No, no, es para que lo pienses". Sin embargo, la diva automáticamente aceptó: "Yo encantada, encantada".