Ángel de Brito mostró cómo fue su conversación privada con Icardi sobre Wanda

Wanda Nara fue la sensación de este viernes por la noche después de haber dado un móvil en vivo en el programa de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito. La empresaria habló de todo, desde confirmar la separación con Mauro Icardi, advirtiendo que está soltera, que está enamorada y tocar varios temas que giran alrededor de su mediática vida.

En medio de la picante y reveladora entrevista que estaba dando Wanda con LAM, en simultáneo Icardi comenzó a enviarle mensajes privados por Instagram a de Brito. El futbolista salió al cruce con todo, tratando de mentirosa a la influencer.

“Después te mando las fotos de que estuvimos juntos todo el domingo, y dormimos juntos. Wanda miente mucho”, decían los textos que le mandó el delantero del Galatasaray al presentador de América, adjuntando una serie de emojis llorando de la risa. En vivo, el propio conductor se lo fue transmitiendo a la rubia, en un picante cruce en vivo.

Luego agregó: “Es todo mentira lo que dice. En noviembre nos vemos y te cuento todo, con pruebas de todo”. Con esto, de alguna manera el jugador le deslizó a Ángel que se reunirán para charlar, sin develar aún si será para una nota grabada, en vivo o algo de carácter más privado.

“Estuvimos todo el domingo solos y juntos, el lunes toda la mañana y a la tarde, me fui a las 21:10. Dijimos que jugábamos con la prensa y ahí dijo que se separó. La noche anterior me decía que me extrañaba, me mandaba publicaciones de amor y después puso en Instagram 'me separo'...”, finalizó Mauro.

Lo cierto es que, si bien Ángel no mostró los mensajes en vivo mientras hablaba con Wanda en el móvil, aunque minutos después exhibió las pruebas de las capturas del chat, con el objetivo de reflejar la veracidad misma de la charla e intercambio de textos que tuvo con Icardi.

Wanda anunció nuevamente estar separada y el conductor de LAM le preguntó cuándo sucedió esto, además de consultar desde qué momento se originó toda esta crisis, si había sido desde el 'Wandagate' que involucró a la China Suárez o desde antes. Más allá de esto, el futbolista siguió escribiéndole a de Brito para decirle cuándo explotó el conflicto de la ruptura.

“Se enojó por lo que puse (cuando dijo que jugaba con la prensa) y puso 'me separo', cuando hice lo de las preguntas”, lanzó el delantero. Ahora bien, con las pruebas concretas y contundentes de que este chat entre Ángel y Mauro existió, ¿Cómo seguirá ahora la historia alrededor de Wanda?