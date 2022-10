Terrible crítica hacia Juana Viale por sus looks en los almuerzos: “No me gustan y ella no es…"

En consonancia con otras épocas, Juana Viale arranca todos los episodios de los míticos almuerzos que ahora llevan su nombre con el repaso del look que eligió su diseñador Gino Bogani para la ocasión. Una práctica en desuso, pero que la nieta de Mirtha Legrand mantiene a rajatabla.

A partir de la importancia que le destina la hija de Marcela Tinayre al atuendo que se calza para conducir en eltrece se producen análisis profundos. En ese sentido, desde que tomó el lugar de su abuela, en lo que ella misma declaró era una cuestión temporal hasta que se quedó firme, Juanita cae en las críticas y los halagos.

En las últimas horas, el especialista en la materia Claudio Cosano llevó a cabo un pormenorizado estudio de la indumentaria que se pone Viale. Así, el diseñador lanzó algunas concepciones filosas, con definiciones muy picantes sobre los vestidos de la actriz.

En un diálogo con Mitre Live, Cosano disparó: “Los looks de Juana me gustan algunos y otros no tanto”. Mientras le procuró un mimo al aseverar: “Yo lo que considero es que tiene una belleza sublime y yo las cargo a ellas y les digo que son la familia Real, Mirtha es increíble y Juana es bella”.

Claro que con su aguda capacidad de entendimiento de este mundo, Claudio añadió: “Todo lo que le pongas lo va a lucir pero hay looks que no me gustan”. Y luego se centró en el tipo de atuendos para soltar una crítica indirecta: “Ella puede dar un look más juvenil y no está tan así a veces”.

Para profundizar en su pensamiento, el modisto amplió: “Respeto las decisiones de ella, ella está enamorada de su diseñador y se lo hace notar porque le luce los vestidos, el del primer programa me encantó pero el segundo mucho no me gustó”.

Para tratar de brindar una visión con sustento, en un universo tan subjetivo, Cosano concluyó: “El gusto es personal, es lo mismo que cuando la gente dice si mi vestido es lindo o feo, no me digas eso, decime si está bien o mal cosido, el gusto es personal, yo soy muy exigente de que la prenda tiene que estar perfecta”.