Por qué está preso con condena perpetua el ex novio de Wanda Nara

En medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi y mientras se alimenta la versión de romance con L-Gante, Wanda Nara ubicó en su órbita a un nuevo personaje más que llamativo: Rodrigo Cacciamani, su ex novio preso, uno de los tantos que, dijo, le propusieron matrimonio.

“Está preso por una tontería, con perpetua… Creo que no mató a nadie”, dijo Wanda en su visita a LUZU TV, cuando sorprendió con el dato en el programa de Grego Rosello. De inmediato, todos los ojos se posaron en esta figura del pasado de la mediática, un hombre que, a pesar de estar privado de su libertad, es una estrella en Tik Tok.

De un día para el otro, Cacciamani empezó a dar notas y a repasar su historial delictivo, una carrera en la que ya estaba inmerso cuando salía con la hermana de Zaira, con quien no se conocen fotos por una simple razón: Cacciamani no se podía permitir ser reconocido.

“Yo en ese momento tenía una vida muy descontrolada, sin contrato social”, aseguró Rodrigo, en diálogo con Intrusos, al recordar su relación con la rubia que terminó cuando ella se hizo famosa. Según contó en el programa de América, lo suyo con Wanda empezó a complicarse a medida de que ella ganaba más y más exposición.

“Yo tenía problemas legales que no me permitían acompañarla; tenía pedido de captura. Ella quería que la acompañara a hacer temporada de teatro, pero yo estaba por fuera del sistema, no podía ni sacarme fotos”, aclaró.

Cacciamani explicó que sus delitos siempre tenían que ver con “lo ideológico”, “contra las multinacionales”. Y fue en medio de un golpe con una banda en la que participaba que terminó con un muerto, que el ex de Wanda quedó detenido y fue condenado a cumplir cadena perpetua.

“Yo robé una financiera en el mismo momento del Robo del siglo, por ese caso fui investigado un año y medio”, explicó al aire, y se justificó: “La Justicia inventó el concepto de ´coautores penalmente responsables´ y nos condenó a todos por igual. Yo no participé en el enfrentamiento, estaba en otro auto”.

Pero ese episodio fue apenas el corolario de un historial que incluía varios pedidos de captura por falsificaciones y robos. Es que, a “Cacha”, como se lo conoce, le encontraron drogas, billetes y documentos falsos al ser detenido en 2008 en Bariloche, a sus 27 años.

"No estoy acusado del robo a una financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento con la policía. En el homicidio quedamos toda la banda. Estuve dos años y medio prófugo", había detallado en un video con su historia que subió Tik Tok en el que blanqueó ser el aludido por Wan.

“No lo charlé nunca porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla. Pero ya que ella expuso esto, quedé expuesto yo", dijo, sobre la inesperada decisión de la empresaria de mencionarlo.