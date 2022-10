Apareció el exnovio de Wanda Nara que cumple cadena perpetua

Wanda Nara sorprendió a todos al contar que un exnovio está preso. La mediática reveló la historia en una entrevista a Red Flag, el programa de Luzu Tv que conduce Grego Roselló.

"Me pasó que me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida. Y no sé decir que no, a todas les dije que sí y después, bueno, en el interín suspendía todo. Hay uno que está preso y me pidió casamiento, tiene perpetua", contó Wanda.

Tras las repercusiones de sus declaraciones, apareció el hombre en cuestión. Se llama Rodrigo Cacciamani y, aunque continúa en la cárcel, llamativamente tiene acceso a TikTok. Desde la red social compartió un video en donde cuenta su historia.

"Sí, es verdad lo de Wanda, me están preguntando a full. Así que acá vengo a responder, seguro me expongo, pero voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar", comenzó contando el joven. "No lo charlé nunca porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla. Pero ya que ella expuso esto, quedé expuesto yo", agregó.

"Viernes 13 de enero del 2006, 10 de la mañana, robo del siglo, el robo al banco Río de Acassuso. Paralelamente, hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento es por lo que yo quedo condenado", empezó explicando. "Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo. No fue así, ese enfrentamiento sucede después de que un grupo de personas, entre las que me encontraba, veníamos de robar una financiera en la Capital Federal, una cueva de dinero donde se maneja la plata en negro", detalló.

Rodrigo Cacciamani.

"Cuando veníamos de ahí, nos cruzamos con el robo al banco y en inmediaciones de ahí nos separamos. El auto donde yo venía, dobla para la izquierda, y la camioneta, para la derecha. La camioneta se encuentra con un operativo y ahí se produce el enfrentamiento, en el que pierde la vida un servidor público y hay varios heridos", detalló sobre lo sucedido aquel día.

"No estoy acusado del robo a una financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento con la policía. En el homicidio, quedamos toda la banda. Estuve dos años y medio prófugo", finalizó.