Marixa Balli reveló que está soltera y le tiró una indirecta a Marcelo Tinelli: "Él es mi..."

Corrían los años noventa y Marixa Balli era una de las bailarinas más famosas y queridas. Morocha, sensual, con un carisma y picardía como pocas: Marixa se enfundaba en plumas, bailaba y cantaba los hits bailables del momento y conquistaba a multitudes.

Y en algún momento de su carrera, mientras era parte del staff de baiilarinas de ShowMatch, Marcelo Tinelli fue uno de los caballeros que cayeron rendidos a sus pies. Con él, Marixa vivió un romance clandestino y pasional, mientras el conductor estaba casado con Soledad Aquino, su primera esposa y madre de Micaela y Candelaria.

El amorío de Balli y Tinelli fue breve pero intenso y se sabe que a el animador le quedó un gran recuerdo. Y ahora, que ambos están solos otra vez, se vislumbra la posibilidad de un revival. ¿Por qué no? Separado de Guillermina Valdés de vuelta en “las pistas”, no resulta inverosímil que el destino de Marcelo vuelva a cruzarse con el de la morocha, hoy dedicada de lleno a su emprendimiento comercial.

Entrevistada por Santiago Sposato para LAM en su local de calzado, la artista que hizo bailar a millones al ritmo de “Cachaca” contó que ella también está sin pareja en este momento. "Me cuesta mucho enamorarme", admitió, mientras desde el piso Ángel de Brito y las angelitas insistían en que hablara del conductor de Canta Conmigo Ahora.

Hasta que, finalmente, ella deslizó una súper indirecta que el Cabezón podrá tomar o no: "Marcelo es mi tipo de hombre. Esa onda, claro, es un hombre divino". Sin embargo, aclaró que no le van los hombres que vienen “con mochila”, recién separados, con muchos hijos y problemas con la ex, ya que bastantes asuntos tiene ella para lidiar con los ajenos.

“Tuve uno recién separado que me volvió loca… No va”, sentenció. “¿Te gusta el rol de amante?”, indagó Ángel, picante, y ella, luego de pensar unos segundos, admitió que “le divierte” esa dinámica. "Igual, ahora ya no. La pasé muy bien”, aclaró la emprendedora, que dio a entender que salió con más famosos de los que se sabe.

“¡Todo el mundo estaba enamorado de Marixa en La Noche del Domingo!”, intervino entonces Nazarena Vélez, que trabajó con ella en el programa de Gerardo Sofovich. Pícara, Marixa recordó entonces que entre sus amores estuvieron Paqui Galé, de La TV Ataca y hasta Martín Bossi, de quien aseguró que es “muy divertido”.

“Yo no doy fechas, no tengo edad, nada, no uso agenda”, cerró Balli, misteriosa y discreta sobre la nómina e identidad de sus amantes. Cabe destacar que, en 2020, Marixa reveló que su relación secreta con Marcelo no le sumó a su carrera, más bien, todo lo contrario.

“Yo tengo buenos recuerdos, es una excelente persona y siempre le deseo que le vaya súper bien. Pero la verdad que a mí no me ayudó para nada”, le confió la morocha a Marina Calabró, en Confrontados. Ahora, con Marcelo soltero y en otro momento de la vida, tal vez puedan reescribir la historia.