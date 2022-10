Javier Milei le hizo una propuesta política a Viviana Canosa: la firme respuesta de la conductora

Este martes, Viviana Canosa estuvo como invitada en el programa Ver y Rever (TN), y recibió en vivo una propuesta política de Javier Milei que la conductora respondió de firme manera.

En diálogo con NIcolás Wñazki, Viviana Canosa entre otras cosas aseguró que no está arrepentida de haberse bajado de su programa en A24. "Ni loca me arrepiento de haberme ido. Fue una decisión que tomé desde mis entrañas. Lo que te genera angustia es la claridad de la decisión correcta. El perder para ganar, dormir tranquila a la noche y tener dignidad", explicó la conductora.

En un momento de la entrevista, cuando le preguntaron por una posible incursión en la política, Canosa respondió contundente: "Mi único tema de la política es con quién. Yo no voy a transar, veo un corrupto y digo: 'córtenle las manos'. Es muy difícil, ¿no? Porque conocemos mucho la cocina. Y también el para qué y el por qué. Me ofrecieron todo: intendenta de La Matanza, jefa de Gobierno de la Ciudad, senadora, diputada. Y me dicen que mido bien. Yo sé que si hago política, a mí que no se me acerque un corrupto, y eso es muy difícil. No transo con nadie. No me digan: 'hay que votar esta ley porque...'. No, olvidate, no te la voto. Pero yo no iría al recinto a lucirme, yo voy a hacer patria. Yo quiero estar en el barro, prefiero hacer".

Sin dudas, el instante más llamativo del programa al que asisitió la periodista se vivió cuando Javier Milei pasó por el estudio para saludarla. El diputado de La Libertad Avanza no dudó en expresar que sumarían a Viviana Canosa en su partido. "La banco a full y si ella decidiera incursionar en la política, nosotros la recibiríamos con los brazos abiertos porque además se la banca, va al frente".

Ante el ofrecimiento de Milei, Canosa respondió: "Dejo que la vida me lleve. Yo no necesito cargos para colaborar. Lo que no quiero es corrupción, eso de repartir guita. Ese asco no lo quiero para mí. ¡No tranzo! A mi eso no me gusta".

Por último, Javier Milei redobló la apuesta y remarcó: "No es el momento de pensar en fórmulas, uno está trabajando para construir una opción. No voy a negar mi afinidad con Viviana. La respeto, sería cartón lleno".