La explicación de Nacho Viale sobre la baja de Eduardo Feinmann al programa de Mirtha Legrand

Hace algunos días, en las promociones de la emisión del sábado de La noche de MIrtha (El Trece), aparecía entre los invitados el periodista Eduardo Feinmann, quien se bajó del programa de Mirtha Legrand y fue reemplazado por Ceferino Reato. Y ahora, el productor Nacho Viale salió a dar su versión sobre la ausencia del polémico conductor de LN+.

En diálogo con un móvil de LAM (América), el nieto de Mirtha Legrand se refirió a la falta de Eduardo Feinmann explicando: "Seguro se sintió mal, si no hizo su programa. Yo tenía que tomar una decisión, grabo hoy (por el viernes). Si sentía mal hoy qué hacía...".

Entonces el cronista le preguntó a Nacho Viale: "¿No tuvo nada que ver con los invitados? Marina Calabró... que tuvieron un chispazo hace poco". A lo que el productor respondió: "Cero, se sentía mal y no fue a su programa. Nos enteramos ahí y nosotros grabamos acá y a la mañana no puedo cambiar. Después no puedo convocar a nadie por el horario. Sin saber cómo se iba a sentir hoy, lo cambiamos. Yo hablé con Eduardo y me llamó después. También lo llamó el productor. Se lo comenté a Marina para que no exista ese problema".

Por su parte, Calabró aportó también desde otro móvil para el mismo programa: "Es cierto que él faltó a su programa el jueves y esa misma noche se supo que se bajaba de la mesa. Quizá Eduardo, a pesar de que lo invitaron medio desprolijo, hubiese hecho el esfuerzo. Pero si no sabía cómo se iba a levantar al otro día... Pero esto que dijo Eduardo que hubo una suerte de teléfono descompuesto en la invitación, a mi me lo confirman. Aparte terminamos de grabar como a las seis y media de la tarde y Eduardo tiene su noticiero en La Nación+ a las seis de la tarde, va a estar complicado siempre".

Recordemos que sobre su baja del ciclo de Mirtha Legrand, hace unos días Eduardo Feinmann había apuntado contra la producción de Nacho Viale diciendo: "Nunca me invitaron a esa mesa. No me avisaron. ¿Cómo voy a ir si no me invitan?". Además, el periodista agregó que el horario de grabación de La Noche de Mirtha se superpone con su labor en el canal de noticias LN+.