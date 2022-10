Eduardo Feinmann contó por qué rechazó ir a lo de Mirtha: “No voy a donde…”

El reconocimiento que ha logrado Eduardo Feinmann como periodista político y presentador ha ido en aumento con el paso de los años. Es sin dudas uno de los referentes a la hora de hablar de diferentes temas de la sociedad actual, independientemente de su ideología y que a veces suele tener declaraciones o formas polémicas dada su personalidad.

Feinmann no se calla nada y si hay algo en lo que se caracteriza es por su frontalidad. Por eso siempre es uno de los personajes buscados en los diferentes programas de actualidad, y con eso en mente había quedado como uno de los invitados que iba a tener este fin de semana el programa de Mirtha Legrand, en “La noche de Mirtha”, en la jornada de este sábado.

La producción de Mirtha, de la misma forma que lo hicieron los programas de Juana Viale (Almorzando con Juana) y Andy Kustnezoff (PH, Podemos Hablar), ya había dado a conocer sus invitados del finde, algo que las producciones de estos formatos busca advertir desde antes dado que con eso pueden captar a la audiencia.

En esta oportunidad, Feinmann había sido confirmado como uno de los invitados al programa que la histórica diva tiene los sábados por la noche, pero de un momento a otro el nombre del periodista se bajó y tuvieron que cambiar de invitado. Lo cierto es que se dijo que el conductor rechazó la idea de ir a la mesa de Legrand, sin embargo fue abordado por LAM en estas horas y dio su versión de los hechos.

En el programa de América TV entrevistaron al presentador para saber cuál había sido el motivo de la cancelación, a lo que Eduardo respondió "No voy a donde no me invitaron". Esto rápidamente asombró a todas las angelitas y al propio conductor del ciclo, Ángel De Brito, quien insistió en preguntar el verdadero motivo.

Por esto, Feinmann añadió "A mi no me llamaron ni me invitaron" y rápidamente comenzaron las especulaciones al respecto. En algún momento se dijo que el periodista no quería compartir la mesa con el cantante L-Gante, que fue uno de los invitados al programa de la Chiqui, sin embargo esto también fue desmentido por Feinmann.

“Nunca me invitaron a esa mesa, nunca me avisaron. Antes del llamado de Nacho, nadie me invitó ¿Cómo voy a ir a un lugar donde no me invitan? Además, se graba en un horario en que yo tengo que venir a trabajar”, explicó Feinmann.

De esta forma, la mesa de Mirtha de hoy sábado tendrá como invitados al cantante L-Gante; la modelo Luciana Salazar; el político y empresario Roberto García Moritán; la periodista Marina Calabró; y el periodista y escritor Ceferino Reato, este último siendo quien suplantando a Feinmann.