Eduardo Feinmann se bajó del programa de Mirtha Legrand: el motivo que trascendió y quién lo reemplazará

Para este sábado en el programa de Mirtha Legrand, una de las figuras que prometía darle más condimento polémico a la mesa se bajó a último mometno. Se trata de Eduardo Feinmann, quien al informar que no estará disponible para la grabación del ciclo obligó a la producción de La noche de Mirtha (El Trece) a salir rápidamente en la búsqueda de un reemplazo.

De esta manera, el periodista y escritor Ceferino Reato será quien ocupe el lugar vacante de Eduardo Feinmann. En tanto que desde su portal, Laura Ubfal detalló: "Por lo que pudimos averiguar, Eduardo Feinmann se descompuso en este jueves e incluso no pudo hacer su programa de La Nación+”.

El sábado pasado, Mirtha Legrand había tenido un mano a mano a solas con Jorge Lanata, y en esta oportunidad la ficha periodística a la que apostaba la diva es Eduardo Feinmann, pero quedará pendiente para otro fin de semana.

De esta manera, la mesa de Legrand quedará quedará integrada por el cantante L-Gante, la modelo Luciana Salazar, el político y empresario Roberto García Moritán, la periodista Marina Calabró; y el mencionado Ceferino Reato.

En materia de rating, en las semanas previas, Andy Kusnetzoff viene imponiéndose sobre Mirtha Legrand y la baja de Eduardo Feinmann le quita a la diva uno de sus invitados más rendidores. De todas formas, seguramente Reato aportará lo suyo, mientras que otros comensales como L-Gante, Luciana Salazar y Marina Calabró harán su aporte picante a la mesa. El cantante viene de anunciar su separación y algunos rumores lo vinculan con Wanda Nara, mientras que la modelo siempre guarda un as bajo la manga a la hora de revelar alguna trastienda del mundo de la política; y la periodista vuelve a encontrarse con la diva tras un largo historial de tensiones entre ambas.

Seguramente, Feinmann estará presente en alguna de las próximas emisiones, potenciando con su presencia en lo de Legrand el desdén que tiene con Kusnetzoff. De hecho, recientemente durante un móvil con LAM (América), el periodista dijo sin filtro: “Hace mucho que no lo veo. Al programa de Mirtha sí lo conozco muy bien, es el mejor programa. Yo miro a Mirtha cuando puedo. A 'Los 8 escalones' sí me invitaron. Nunca me hizo notas, no sé si hay onda, lo ubico de 'CQC'”.