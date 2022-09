La reacción de un nene con autismo tras un polémico momento en el programa de Eduardo Feinmann

Este martes en el programa de Eduardo Feinmann en LN+ estuvo como invitado Ian Monche, un nene de 9 años que tiene autismo y desarrolla junto a su madre una ardua labor por la inclusión. Sobre el final de la entrevista, una broma del conductor desató un furioso repudio en las redes sociales, y ahora el pequeño compartió desde su cuenta de Instagram un mensaje dejando en claro que su paso por el ciclo televisivo fue positivo.

"Las personas autistas muchas veces somos muy pero muy literales. Por ejemplo, a veces no entendemos los chistes", le había dicho Ian a Feinmann durante la charla. Minutos después cuando el conductor estaba por terminar la emisión del programa, apurado por el horario expresó: "Me van a matar, me van a echar del canal, vas a lograr que me echen del canal".

Además, haciendo un gesto de corte en su cuello, Eduardo Feinmann sumó: "Hay un señor ahí que me dice que me van a cortar la cabeza". Visiblemente nervioso, el niño pidió entre gritos que no le hagan nada al periodista, mientras su madre se encargó de calmarlo.

"Soy muy literal, perdón", expresó finalmente Ian Monche. Tras las críticas, en tanto que más tarde Feinmann compartió desde su cuenta de Twitter un enlace con la entrevista completa y expresó: "Les dejo la nota completa con Ian, para que después no saquen de un recorte".

Tras la controversia, el nene que visitó el programa de Eduardo Feinmann expresó desde su cuenta de Instagram: "¡Hoy fue un día maravilloso! Conocí a @eduardofeinmann. Estaba un poco nervioso porque me dijeron que critica mucho, pero ¿saben una cosa? ¡Fue re linda la nota! Yo creo profundamente es que ser diferente es divertido. Te quiero mucho @eduardofeinmann gracias por invitarme....".