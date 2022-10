La tremenda denuncia de Marcela Pagano contra Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: “Son misóginos y…”

Marcela Pagano lanzó fuertes declaraciones en contra de sus colegas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, quienes habían puesto en duda el profesionalismo de quien hoy es conductora de A24.



“Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, ¿machistas y misóginos?”, le preguntó Ulises Jaitt en su programa en Radio XLFM. “Yo pienso que sí, son misóginos y machistas. Los he escuchado mucho. Uno por omisión, por reírse, y olvidarse de que empezó conmigo, con la zapatilla bastante gastada igual que yo, cuando no teníamos un mango”, respondió Marcela.



“Y con Feinmann estoy en las antípodas de su pensamiento. Es un hombre que atrasa. Se refirió muchas veces a la mujer de una manera muy despectiva. En mi caso, hablar de primera dama es básicamente menospreciar que llegué a este lugar sin siquiera tener una relación con nadie”, agregó.





“No hablo con Feinmann porque es una persona a la cual no respeto. A Jonatan le escribí y le dije lo que pensaba. Y también sé lo que le voy a decir cuando lo vea personalmente. Las cosas se hablan”, remarco Pagano.



Sobre la respuesta que recibió de Jonatan Viale, la periodista reveló: “Me dijo que no sabía que iba a salir con eso Eduardo. Particularmente me gusta la libre expresión, pero cuando sos un formador de opinión y estás en un canal de noticias tenes que tener el cuidado y el respeto de tu audiencia”.



“A veces los machos tienen esas cosas de duelos heridos, si te quedaste con ganas de cagarte a trompadas y no te animaste con algún hombre, porque evidentemente se referían a la persona que salía conmigo, adelante, pero no tengo nada que ver”, remarcó Marcela.





“Entre hombres que se arreglen. Me llama mucho la atención. Entiendo que las dos personas se fueron de América TV con muy buena onda, no sólo con Martín, sino con todos. Se fueron porque quisieron. Esa es la versión que yo tengo”, agregó.



Por último, ante la pregunta de si aceptaría trabajar alguna vez con Eduardo Feinmann, Pagano fue tajante en su respuesta. “Sí, trabajaría con cualquier persona que respete la libertad de prensa. Hoy particularmente no me interesaría trabajar con él porque no coincido en sus pensamientos”, concluyó.