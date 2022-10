Fulminaron a Malena Pichot por sus dichos contra Lali Espósito

Días atrás, Lali Espósito estuvo como invitada en El Hormiguero, el programa español que conduce Pablo Motos. Al aire se aconsejó a algunos de los televidentes y una de las consultas la desconcertó. "Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl", le leyó el conductor.

Lali Espósito

Ante esto, la intérprete de Disciplina, le respondió: "Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje. Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina, que ella le dice que no y llega al punto denunciarlo. O sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio, y no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias... y de pronto le insiste otra vez en salir. 'Buena onda' pone al final".

Y agregó: "Está buenísimo que los niños del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien. Entonces, querido Raúl, 'no es no', eso es lo que tengo para decirte a ti".

Si bien muchos felicitaron a Lali, hubo algunos que la cuestionaron. Tal fue el caso de Malena Pichot. "Me da mucho cringe el audio, pero ponelo. Parece que estaba todo el mundo muy emocionado con esto. Yo no entiendo, nosotros estamos diciendo esto hace 20 años y nadie nos festeja nada, nunca jamás en la vida. A ella se lo festejan por supuesto, nuestras oyentes hermosas. Lo que pasa es que nosotras no lo decimos tan amablemente", expresó la comediante en su programa radial.

Los usuarios no se la dejaron pasar y la fulminaron en Twitter. "Me llama la atención como algunas feministas siempre les importa que las reconozcan a ellas más que al mismo feminismo y el mensaje. Por qué Malena Pichot ataca a Lali solo porque con lo que dijo fue más reconocida que ella, básicamente le tiene envidia y le importa poco el mensaje", redactó un internauta.

Noticias Relacionadas Por qué Viviana Canosa no está nominada en los Premios Martín Fierro

Fulminaron a Malena Pichot por sus dichos contra Lali Espósito

"Habría que explicarle a Malena Pichot que tal vez la razón por la que viene hablando de feminismo hace años y nadie 'le festeja' nada es porque ella misma después es abiertamente agresiva con otras mujeres, descalificando a cualquiera que no se comporte o piense como ella", señaló otro usuario.

"Malena Pichot es lo mas feminismo de cartón que vi, cuando tiene la oportunidad de p**** a una mujer porque ve que un mensaje tan importante llegó a nivel mundial y ella sigue siendo una twittera mediocre. La come la envidia", agregó otro en la red social del pajarito.