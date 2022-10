Revelan la verdadera razón por la que Loly Antoniale se quiso separar de Jorge Rial

Luego de casi tres años de amor, Loly Antoniale y Jorge Rial le pusieron punto final a su relación. Fue para mediados del 2015 que anunciaron su ruptura, en un episodio un tanto confuso y que de un momento a otro pasó a ver a ambos famosos tomando caminos diferentes.

Mucho se habló de aquella separación, ya que desde el primer momento todo indicaba que no había sido en buenos términos y que había un fuerte conflicto de trasfondo entre ambos. Incluso con la modelo desapareciendo por completo de los medios, la sospecha aún fue mayor.

Se dijo que hasta Rial la 'borró' de todos los medios, y que por eso Mariana debió volverse a su Córdoba natal para tomar otro perfil en su vida. Loly pasó a las sombras desde entonces, aunque con el paso del tiempo se supo que se casó con un importante empresario argentino llamado Gabriel Walter Mercury (representante de Marc Anthony y Wisin & Yandel) y se fue a vivir a Miami.

Por estos días, Antoniale volvió a ser noticia ya que se dice que su relación en Estados Unidos no marcha muy bien y está de regreso en Córdoba. Se la vinculó de hecho con el cantante de cuarteto Dani Guardia. Más allá de estos nuevos horizontes, la duda que siempre se planteó fue: ¿Qué sucedió para que la relación entre Loly y Rial llegue a su final?

Para responder un poco esta pregunta, Marcelo Manau, ex mejor amigo de Loly, estuvo como invitado en el programa 'Socios del espectáculo' de El Trece y contó algunos detalles de la modelo respecto a su ruptura con el conductor.

“Vos que la conociste mucho a Loly y que das fe de esa etapa de su vida, súper enamorada de Jorge… Y luego ella, hace esta nueva vida que a partir de ahi desconociste. Hoy está en Córdoba, aparentemente sola y separada. ¿Vos creés que ella sigue enamorada de Jorge?”, consultó Mariana Brey, panelista del programa.

A lo que Manau respondió: “No, con el daño que le hizo yo creo que no puede seguir enamorada. Él la borró de los medios, de los desfiles, de publicidades y del teatro. Esto me consta, yo lo viví. Ella estaba mal, se fue de Buenos Aires a Córdoba… Ella me lo ha contado”.

Luego soltó la bomba: “Él le fue infiel. Ella le encontró mensajes con Marianela Mirra. Después de eso, se reconciliaron y cuando ella vuelve con él, volvió a ver otro mensaje de esta Marianela. Ahí agarró las cosas y se fue”.

Recordemos que en su momento se habían hecho públicos unos chats entre Rial y la ex Gran Hermano. Se dijo que Jorge había tenido un romance con Marianela Mirra en paralelo a su relación con Loly, y de hecho son recordadas las disculpas públicas que el propio conductor le pedía a Antoniale para que lo perdone. Al parecer, la modelo nunca se lo dejó pasar y el haber descubierto nuevos mensajes entre ambos fue el detonante de la relación.