La postura de Pampita cuando le preguntaron por un posible romance entre Vicuña y Zaira Nara

Este viernes, en una nueva emisión de LAM, Pampita fue abordada por un móvil del programa y fue indagada sobre un posible acercamiento romántico entre Benjamín Vicuña y Zaira Nara, ahora que ambos están solteros, y se suelen cruzar cada vez más seguido en diferentes eventos.

Con su habitual sonrisa y siempre tan fresca como de costumbre, la conductora mostró un marcado gesto de sorpresa al escuchar la pregunta. “Recién hablaba con Benjamín y con Zaira. Están los dos solteros… no sé si te parece que podrían hacer linda pareja”, le lanzaron como pie.

La respuesta de Pampita fue contundente: “Yo no me quiero meter en esas cosas, imaginate que no me corresponde. Es gente grande, no necesitan de ninguna bendición mía”. Más allá de una posible incomodidad al respecto, fue muy clara y no quiso adentrarse en una situación que no cree merecer.

La conductora lleva una muy buena relación con Vicuña, exesposo y padre de sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán. Más allá de que ambos rearmaron sus vidas, tanto Pampita como el chileno tienen un vínculo cercano que se acrecentó aún más en este último tiempo con el fallecimiento del papá de Benjamín semanas atrás.

La respuesta de Pampita induce también que no hay nada que pueda molestarle ni influir con respecto a Vicuña, recordando el hecho de que la actriz se encuentra en pareja desde hace tiempo con Roberto García Moritán y con quien tiene a su pequeña hija Anita. Sin dudas, vale aclarar que el actor es un tema superado para ella.

Pampita también fue consultada sobre la segunda temporada de 'El hotel de los famosos', reality que co-conduce con el Chino Leunis y en la previa a una TV que se viene picante con la pelea por el rating de este formato de El Trece frente a Gran Hermano, que irá por Telefe.

“Estamos esperando la segunda temporada, estamos ansiosos y ya queremos que arranque con todo. Hay un montón de famosos confirmados, pero la lista la van a saber cuando esté completa. Por experiencia, no hay que subestimar a ninguno”, destacó.

Y sobre la competencia directa que tendrán en el canal vecino agregó: “Tendremos que nosotros sacar el mejor producto que podamos y entregarnos a que la gente nos elija, no se puede hacer mucho más. No sé si va a haber cambios respecto a la primera temporada, no lo hablé con producción todavía”, dijo sin dar demasiados detalles y dejando abierta la puerta al misterio.